Dezenas de pessoas feridas durante celebrações do Halloween na Coreia do Sul

Dezenas de pessoas ficaram feridas após terem sido esmagadas durante as celebrações do Halloween na Coreia do Sul.







REUTERS/ Heo Ran

Segundo a Reuters, uma grande multidão empurrou várias pessoas numa rua estreita em Itaewon, Seul e pelo menos 50 precisaram de reanimação.O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol ordenou o envio de várias equipas de emergência para o local e pediu aos hospitais que preparassem camas para minimizar as mortes.