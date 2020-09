Na Eslovénia, uma mulher foi condenada a dois anos de prisão por fraude de seguros na forma tentada. Como? O tribunal considerou provado que cortou a sua própria mão esquerda, numa tentativa de conseguir um milhão de euros das seguradoras.Julija Adlesic, 22 anos, e o namorado, criaram um plano que culminou na amputação da mão acima do pulso com uma serra circular. Um ano antes, subscreveu seguros de cinco empresas diferentes. Dias antes do incidente, o namorado de Julija pesquisou como é que funcionavam próteses de mãos na Internet.No dia do corte da mão, os dois homens levaram Julija ao hospital, alegando que ela se tinha magoado enquanto cortavam ramos de árvores. Porém, deixaram a mão da jovem em casa, em vez de a trazerem para ser recolocada. De acordo com o tribunal, não queriam que isso acontecesse. A polícia encontrou a mão e levou-a ao hospital, permitindo a sua reimplantação.O namorado foi condenado a três anos de prisão. O pai dele, a uma pena suspensa de um ano.Julija Adlesic garante ser inocente. "Ninguém quer ficar sem uma mão. A minha juventude foi destruída. Perdi a minha mão aos vinte anos. Só eu sei como aconteceu", afirmou.