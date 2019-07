Em Nijmegen, cidade da Holanda, foi lançada uma petição para salvar um parque infantil encerrado devido ao ruído incómodo sentido pelos moradores das redondezas. A questão será agora discutida no parlamento holandês, depois do surgimento de uma petição que reuniu 4 mil assinaturas.

Os residentes dos apartamentos que circundam a escola primária De Buut queixam-se do barulho dos alunos, alegando que estes excedem o limite de 70 decibéis impostos pela lei. Os leitores oficiais registaram 88 decibéis.

A Holanda é um dos países com maior taxa de urbanização na Europa, sendo que 75% da população vive em centros urbanísticos. Este crescimento levou a que, dois anos antes, a escola primária se visse obrigada a reduzir o seu tamanho, cedendo espaço para a construção de novos apartamentos.

A diretora da escola, Janneke Colsen, afirma que a escola realizou diversos esforços para satisfazer os habitantes da região. "Mudámos as atividades musicais para o interior das instalações, a abertura do campo foi limitada para as oito da noite e foram realizadas outras tantas mudanças estruturais", relata. Contudo, receberam um ultimato: ou o parque fechava até ao final do mês ou saldavam a multa de €10mil devido ao incumprimento da lei.

Erik Roelofsen, diretor da fundação holandesa contra o ruído, disse ao jornal Trouw que os edifícios eram demasiado perto do pátio da escola e isso não permitia a dissipação do som.