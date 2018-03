Em várias localidades do centro de Inglaterra, gangues de pedófilos abusaram de cerca de um milhar de crianças.

Mais de mil raparigas terão sido abusadas ao longo de décadas em várias localidades do centro de Inglaterra, por gangues organizados. O jornal Mirror revelou que as raparigas eram afastadas das suas famílias e acabavam drogadas, agredidas e violadas. Numa das localidades, Telford, os abusos duravam desde os anos 80.



A mesma fonte indica que as assistentes sociais da localidade sabiam dos casos de abuso sexual desde os anos 90, e que as autoridades locais olhavam para as crianças que eram abusadas e traficadas como se se tratassem de prostitutas.



Segundo o jornal The Sun, uma das jovens que falou sobre os abusos de que era vítima acabou por ser morta pelo seu violador, em 2000. Lucy Lowe tinha 16 anos e morreu quando Azhar Ali Mehmood pegou fogo à sua casa, matando-a a ela, à mãe Eileen e à irmã Sarah. Mehmood acabou detido por este crime, mas não por abuso sexual.

A deputada que representa Telford no parlamento britânico, Lucy Allan, afirmou ao jornal Mirror que foram feitas descobertas "extremamente sérias e chocantes" e impôs um inquérito público. "Eu vou levar o assunto ao parlamento e usar tudo o que for possível para assegurar que os factos daquilo que aconteceu sejam do conhecimento de todos", declarou no seu site.

Segundo o Mirror, membros da câmara municipal de Telford teriam informações em como os professores sabiam dos abusos e não informaram a polícia. Apesar de os casos remontarem aos anos 80, só em 2013 é que avançou uma operação policial, por parte dos agentes de Mercia Oeste, responsável pelas localidades de Telford e Rotherham.



"Este foi um dos primeiros casos em que houve uma grande investigação sobre um caso de ofensas", declarou agora o subchefe da polícia Martin Evans, referindo-se à operação de 2013. "Centrou-se nas ofensas históricas nas localidades de Telford e Wrekin e resultou em sete homens a serem presos por um total de 49 anos", acrescentou. O caso foi fechado, apesar de terem sido identificados mais de 200 criminosos.



O jornal relata várias histórias, entre elas a de uma das raparigas, que engravidou seis vezes em quatro anos. Outra menina teve o seu número de telemóvel vendido a pedófilos e foi posteriormente violada. "Disseram-me que se contasse algo, eles iriam atrás das minhas irmãs mais novas e diriam à minha mãe que era uma prostituta", como descreveu uma das raparigas ao Mirror.

Em 2014, surgiram revelações de que quase 1400 crianças teriam sido abusadas por gangues compostos na maioria por homens asiáticos em Rotherham, no centro de Inglaterra. Mais tarde, em 2016, oito homens foram acusados de ter incitado uma campanha de violência sexual e intimidação de raparigas na mesma área de Inglaterra.