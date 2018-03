O primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, Rami Hamdallah, escapou ileso a uma explosão que atingiu a sua comitiva à chegada à Faixa de Gaza, território controlado pelo grupo islâmico do Hamas. Segundo elementos das forças de segurança adiantaram à France Presse, sete pessoas ficaram feridas no ataque. Com Hamdallah estava o chefe dos serviços de informações palestiniano, Majid Faraj, que também não foi atingido.

O artefacto foi accionado perto do carro de o governante palestiniano na zona de Beit Jann, logo após passar o posto fronteiriço israelita de Erez e entrar em território do Hamas, revelou o El Mundo.Apesar do ataque, Hamdallah não cancelou a agenda e prossegue a sua visita, a primeira nos últimos cinco meses e depois da falha para um acordo de reconciliação interno entre a Al Fatah e o Hamas. O primeiro-ministro vai estar presente na inauguração de uma estação de tratamento de àguas residuais no território.