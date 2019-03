“Acho que há muito mais gente poderosa para ser presa”

Jorge Pontes formou-se no FBI e especializou-se em justiça criminal na universidade da Virgínia, EUA. Foi superintendente da Polícia Federal (PF) em Pernambuco, chefiou o escritório da PF brasileira em Paris, e a Interpol, no Brasil. Agora, o carioca, de 58 anos, vai lançar Crime.Gov, que desmascara o crime institucionalizado no seu país



Como delegado da Polícia Federal, Jorge Pontes coordenou inúmeras mega-operações contra criminosos ambientais e ações contra traficantes colombianos e fugitivos internacionais, e foi um dos investigadores do caso Dossiê Cayman – documentos falsos, criados com o objetivo de atribuir crimes inexistentes a políticos e candidatos do PSDB, nas eleições de 1998. Depois de ter deixado a PF, em 2012, ao atingir o limite de tempo de trabalho, esteve na organização dos Jogos Olímpicos de 2016, durante dois anos, mas ao observar "movimentações estranhas" pediu para sair. Hoje, Jorge Pontes dirige a área de ensino e estatística na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), em Brasília, e viaja todos os fins de semana para o Rio de Janeiro. É casado com a empresária carioca Lilibeth Monteiro de Carvalho, ex-mulher do antigo Presidente Fernando Collor de Mello, e juntos têm 10 filhos – cinco cada um. Com o delegado Márcio Anselmo, considerado o pai da Lava Jato, escreveu o livro Crime.Gov, que vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 4, no Rio de Janeiro, no 5.º aniversário da operação que levou à prisão figuras importantes da política e do mundo empresarial, entre as quais os presidentes Lula da Silva e Michel Temer.



Como vê a detenção de Michel Temer, o segundo ex-Presidente da República que a operação Lava Jato levou à cadeia?

Acho que não vai ficar só nisso. Talvez haja mais ex-presidente a ser preso, até mesmo porque a Dilma [Rousseff] também sabia de tudo e atuou ativamente contra a investigação, inclusive vazando informações para criminosos. No mesmo dia que prendemos Temer, também foi preso o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco. Então, hoje não há um ex-governador do Rio que não tenha passado pela cadeia. Foi o Anthony Garotinho, o Pezão, o Sérgio Cabral e agora o Moreira Franco. Isto mostra a sequência de governos criminosos que tivemos no Rio de Janeiro e explica a crise na segurança pública, na saúde e o défice de turismo que temos vindo a enfrentar em relação ao potencial do nosso país. O Brasil vive uma epidemia de criminalidade: os crimes de rua que atormentam o cidadão, como o assalto, o estupro ou o homicídio; as quadrilhas de tráfico de droga das favelas, as máfias de tráfico de armas, o jogo ilegal, enfim. E existe ainda um terceiro patamar, a penthouse da criminalidade, que é o que chamamos de criminalidade institucionalizada.



O que é a criminalidade institucionalizada?

É o que explica o livro que escrevi com o delegado Márcio Anselmo, Crime.Gov. Grande parte da elite política brasileira organizou grupos que são representados, muitas vezes, pelos próprios partidos, como vimos no Mensalão, em que tivemos uns quatro ou cinco presidentes, de partidos, presos e processados. Não é um grupinho de senadores e deputados, é a cabeça do partido, como o caso do Aécio Neves, que era presidente do PSDB. No livro, o crime institucionalizado é personificado numa gigantesca baleia negra, que ao longo da nossa carreira de policiais, nunca vimos inteira. Aparecia uma barbatana, um esguicho, um movimento ou outro, como sensações e presságios, até ao dia em que a equipe de Curitiba foi lá e arpoou a baleia para a sociedade brasileira ver. Mas essa baleia para mim não está morta. Parte do problema foi saneado, com a mudança de governo federal, mas ainda há resquícios.



Como funciona essa organização criminosa?

Os grupos políticos chegam ao poder e começam a nomear pessoas especificamente destinadas para fraudar unidades: ministérios, secretarias e empresas públicas com grandes orçamentos. Essas pessoas não ficam dentro do executivo, espalham-se, têm como objetivo desviar verbas através de fraudes nos concursos públicas. Decidem os projetos com o vetor da corrupção. Foram feitos estádios para o Mundial de Futebol que não eram para ser construídos.



Esta criminalidade também chega ao poder legislativo?

Claro, há transversalidade com outros poderes da República. No Congresso aprovam leis benéficas para os esquemas criminosos. Como o nosso sistema assenta em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles articulam-se. Há uma corrupção de raiz no próprio processo legislativo. Criam leis para fustigar os investigadores, os juízes, a polícia federal.



Qual a diferença entre o crime organizado e o crime institucionalizado?

O crime organizado tem arcabouço estruturado, como o tráfico de drogas, armas, prostituição, jogo, em que é necessário arregimentar bandidos, comprar armamento e criar rotas – é uma atividade ilegal que usa armas e violência. O institucionalizado é estruturante, e ocorre com a legalidade do lado dele, usando os poderes formais, todos articulados. Por exemplo, através de contratos de construção de estradas e hidroelétricas e grandes eventos desportivos internacionais. O crime institucionalizado é operado por nucleares, enquanto o organizado é cometido por marginais.



Qual é o esquema do crime institucionalizado?

Enquanto o crime organizado age por quadrilhas e o chefe chega no topo depois de muita chantagem e violência, o capo do crime institucionalizado chega ao poder pelo voto. O Crime.Gov também esquarteja por áreas, ou seja por empresas: uns ficam com ministérios, outros com diretorias de empresas públicas. Aqui a criminalidade é sufragada, o chefe chega ao topo depois de ganhar uma eleição para presidente, governador ou prefeito. Estes são os elementos diferenciadores. E qual é o grande objetivo do crime institucionalizado? Dinheiro ou poder? São os dois porque um é pressuposto do outro. É com o dinheiro desviado que eles conseguem o poder, e vice-versa.



Acha que as forças do crime institucionalizado estão unidas para contra-atacar a Lava Jato e evitar a punição dos poderosos envolvidos?

Claro! Desde que a Lava Jato surgiu, em março de 2014, não houve uma iniciativa em prol da operação. Todas as reações em bloco do Congresso foram contra. Criaram projetos-lei para a polícia avisar quando vai fazer buscas, para haver prazos determinados para a conclusão das investigações, para impedir a delação de detidos, entre outros. Eles pensaram em todo o tipo de medidas para enfraquecer a operação.



A delação premiada tem sido eficaz neste processo?

Muito eficaz porque, embora os delatores sejam bandidos, se mentir não há benefício. Se o sujeito disser que deu dinheiro a este ou àquele e não for verdade, ele volta para a cadeia. A delação é uma prova de que a persecução penal, a investigação, está a ser eficaz. Nunca nenhum grupo criminoso foi encurralado dessa forma. A delação ocorre quando não há saída, não há argumento para a defesa diante de uma avalanche de provas obtidas pela polícia. Parte da advocacia criminal brasileira é contra porque em tese a delação representa uma derrota para a defesa, porque a polícia inviabiliza, com a robustez das provas, quaisquer argumentos de mérito no processo. Começam agora surgir advogados especializados em delação, em sentar-se com o cliente e fazer o acordo.



O crime institucionalizado também chega à Polícia Federal?

Sim. Veja bem, na Polícia Federal e no Ministério Público ninguém veio de Marte. Há pouco tempo, o presidente Temer trocou o chefe da Polícia Federal, que é uma instituição e um orgulho mas que não tem uma blindagem política. O chefe do crime institucionalizado tem o poder de nomear e demitir o chefe da PF, do Ministério Público Federal, de escolher os juízes que os vão julgar e tem o poder de fazer leis benéficas para si próprios. É óbvio que a PF e o MP podem ter os seus pontos vulneráveis. Ninguém está a salvo.



No 5.º aniversário da Lava Jato que desafios é que o processo enfrenta?

Bolsonaro ganhou as eleições com um discurso muito contundente, muito focado na criminalidade. E falou para um Brasil imenso e complexo, desde o milionário ao pobre que vive na rua. Ele falou para o cara que é assaltado no ponto de ónibus e para o grande empresário que também é prejudicado com essas fraudes. Ele focou um desejo da sociedade: combater o crime, por fim na impunidade e colocar os bandidos na cadeia. Disse coisas aparentemente primárias mas que são, na realidade, o que a sociedade quer. E qual foi uma das primeiras medidas dele? Chamar Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, para ministro da Justiça. Foi um ponto muito positivo. O crime institucionalizado tem de ser desmontado e desconstruído e o ministro demonstra que sabe como fazer.



Mais do que o fim da corrupção, a segurança é o mais importante para os brasileiros?

O combate à impunidade é muito importante. A criminalidade nesse nível impacta tudo – desde o dono da banca de jornais que é assaltado pela manhã, ao cara que tem uma filha bonita, que vai para a faculdade de noite e pode ser violentada, até ao empresário que tem um negócio de milhões e vem de repente um escândalo de corrupção e acaba vendo as suas ações irem por água abaixo. Para se notar alguma mudança, vai demorar pelo menos um ano porque ainda há muitas pessoas nomeadas pelo governo anterior.



A cooperação entre Portugal e o Brasil começou em julho de 2015, quando autoridades brasileiras enviaram uma carta rogatória, solicitando o auxílio de Portugal à Lava Jato. Acompanhou essa fase?

Não estou por dentro desse assunto. Sei que há uma operação em curso, que deteve um ex-primeiro-ministro, mas sobre essa conexão entre Portugal e o Brasil não conheço detalhes.



Até onde é que pode ir a Lava Jato?

A operação Lava Jato ainda tem um longo caminho porque o processo que levou a este estado de coisas também foi longo. No início, a Suprema Corte ainda estava um pouco inibida para tomar medidas. O Presidente Lula um dia disse: ‘O Supremo está acovardado’. Os políticos estavam a exigir que o Supremo tomasse medidas para matar a Lava Jato. Hoje, o Supremo encontra-se dividido. Há dois grupos claramente opostos. A sociedade brasileira assiste apreensiva a esse embate e não admite outra solução que não seja a punição com cadeia. A grande arma do crime institucionalizado não é uma pistola, é a caneta e o diário oficial. Eles têm o poder e a autoridade formal de indicar seus operadores.



Se fosse diretor-geral da PF o que faria em relação à Lava Jato?

A primeira medida era tirar todos os agentes e delegados que estão cedidos a órgãos que não sejam de segurança pública. Não faz sentido estarem em gabinetes de senadores e deputados porque isso vulnerabiliza a polícia. Se os grandes operadores do crime institucionalizado são os políticos, como é que um agente da lei pode ser assessor de um político? Também fortaleceria muito as unidades de repressão à corrupção e exigiria a blindagem política da PF, com a concessão de autonomia orçamentária e administrativa.



Se este crime prejudicou tanto o Brasil, o que considera essencial para salvar o país?

O crime institucionalizado causou três ou quatro décadas de atraso ao país. É essencial recolocar muita coisa, como a transparência, e iniciar um forte processo de desburocratização no Brasil. Em primeiro lugar, há que investir muito em educação porque o problema de educação no Brasil é na realidade um projeto do Crime.Gov. Nesses bolsões de pobreza, de subdesenvolvimento, que ocorrem em todos os estados da Federação, a base tem de ser a educação.



Nunca teve medo de falar de corrupção de uma forma tão clara?

Toda a gente me pergunta isso. Quando comecei a escrever sobre corrupção já era cascudo, sabe? Já tinha sido policial de rua, já tinha sido superintendente, e atuado em casos complexos, tendo sido responsável pela prisão de muita gente. Não vou dizer que sou corajoso, o que tenho é algo que me faz vencer o medo e que nem sei explicar. Mas se não houver um mínimo de coragem, ninguém faz nada. O crime institucionalizado é muito ameaçador porque tem um poder destrutivo sobre a vida das pessoas.



Como encontrou Portugal na visita que nos fez recentemente?

A primeira vez que estive em Portugal foi no início dos anos 80. Fui depois em diversas missões da Interpol, da PF e também em férias. A última foi em 2010. Agora, no Carnaval, estive aí com a família e notei diferenças gritantes. Portugal é um país lindo, como sempre foi, mas hoje muito bem organizado, cuidado e com estradas muito boas. Encontrei em Lisboa uma cidade esfuziante, cheia de vida e de turistas. Me encantei também com o Porto. Estive com brasileiros muito satisfeitos por se encontrarem em Portugal. A língua é um fator muito forte de identificação nacional, não tem jeito. Fui ouvir fado e, mesmo com a língua "enrolada", entendi tudo o que a mulher estava a cantar. Senti que também sou parte daquilo.