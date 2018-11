El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 de novembro de 2018

ARA San Juan

Poucos dias depois do primeiro aniversário do seu desaparecimento, a Marinha da Argentina anunciou ter encontrado o submarino ARA San Juan . O submergível tinha 44 tripulantes quando lançou o seu último sinal, a 430 quilómetros da costa.O ARA San Juan foi detectado hoje a 800 metros de profundidade pela Ocean Infinity, uma empresa privada contratada pela Marinha argentina para auxiliar nas buscas. Estava ao longo da costa da Patagónia.Quando divulgou a sua última posição, o ARA San Juan tinha uma reserva de ar que duraria sete dias. Na altura do desaparecimento, a Marinha informou que tinha entrado água num tubo, o que levou ao curto-circuito de uma bateria. As equipas envolvidas na busca do submarino também detectaram um barulho semelhante ao de uma implosão a bordo.Agora, os parentes dos desaparecidos ainda têm questões que pretendem colocar ao governo da Argentina. "Encontrámo-los. Agora vamos procurar a verdade. Para nós isto é o início de um novo capítulo", afirmou Jorge Villarreal, pai de um tripulante, citado pela agência Reuters.As forças militares da Argentina têm um dos orçamentos mais reduzidos da América Latina, quando comparado com o tamanho da economia. Por isso, as famílias dos desaparecidos consideram que o suborçamentação da Marinha pode ter ajudado ao fim trágico dos tripulantes do ARA San Juan.