James "Whitey" Bulger, um dos gangsters mais perigosos dos Estados Unidos, foi esta terça-feira encontrado morto numa prisão em West Virginia, avança a agência Reuters.

Bulger, de 89 anos, levou uma vida dupla como um dos gangsters mais temidos de Boston e como informador do FBI. Tinha sido transferido para uma prisão federal, onde iria cumprir uma pena de prisão perpétua. A causa da morte ainda não é conhecida.James "Whitey" Bulger foi condenado em Agosto de 2013 por 11 assassinatos e sentenciado a duas penas de prisão perpétua mais cinco anos. O homem evitou a prisão durante vários anos, matando potenciais testemunhas e subornando as autoridades. Viveu, inclusive, 16 anos como fugitivo. Em Junho de 2011 foi detido em Santa Monica, na Califórnia, onde vivia com a namorada.

Bulger e o seu gang, Winter Hill, dominaram durante duas décadas o bairro de South Boston - com jogo ilegal, extorsões, tráfico de drogas e assassinatos. Vários dos crimes perpetrados pelo gang foram "esquecidos" por um agente do FBI que temia represálias.



A vida de Bulger foi transformada em filme, em 2015 (Black Mass), e a personagem do gangster foi interpretada por Johnny Depp.