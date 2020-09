Encontrado coronavírus em embalagem de lulas na China

Autoridades chinesas na província de Jilin, no nordeste do país, identificaram o novo coronavírus numa embalagem de lulas importadas, alertando as autoridades de saúde locais este domingo e pedindo que qualquer pessoa que tenha comprado o mesmo produto que faça o teste à Covid-19.

Uma das embalagens intercetadas chegou à cidade de Changchun, capital da província de Jilin, e era proveniente da Rússia, indicou o oficial de saúde de Fuyu, citado pela Reuters.

Na sexta-feira, a alfândega chinesa alertou que iria suspender todas as importações de empresas por uma semana se alimentos congelados testassem positivo à Covid-19. Esta suspensão poderia manter-se durante um mês se os mesmos produtos testassem positivo três vezes ou mais.

A China tem registado um número muito reduzido de casos do novo coronavírus por dia, confirmando apenas 10 novos infetados este sábado. A maioria dos casos reportados é importada.

Em agosto, as autoridades locais de duas cidades chinesas afirmaram ter encontrado traços da Covid-19 em cargas de comida congelada, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz não ter quaisquer provas de que o novo coronavírus pode ser transmitido através da comida ou de embalagens.