Macron sobre a Ucrânia: é preciso ajudar a democracia

Durante o discurso da tomada de posse, o presidente da França, Emmanuel Macron, falou sobre a invasão russa da Ucrânia. O líder francês afirmou hoje que a França e a Europa deviam procurar uma solução para ajudar a democracia e ter coragem para o fazer.







Acrescentou que era necessário agir primeiro para evitar a escalada do conflito na Ucrânia e lutar contra as" inseguranças do quotidiano", como o terrorismo e os ataques cibernéticos.Emmanuel Macron referiu, ainda, que com a sua reeleição como presidente, os franceses tinham escolhido "um projeto de independência num mundo desestabilizado". Sublinhou que era necessário construir "uma nova paz europeia" e "uma nova autonomia no nosso continente".No mês passado, o presidente francês, Emmnuel Macron, voltou a ser eleito. Dias depois disse ao presidente Volodymyr Zelensky que o seu país ia continuar a enviar ajuda militar para a Ucrânia.