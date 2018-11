Seis pessoas sobreviveram esta terça-feira à queda de 84 andares de um elevador. O incidente ocorreu num edifício conhecido como 875 North Michigan Avenue em Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo relatos do grupo – que incluía uma mulher grávida –, o pânico começou quando ouviram um barulho repentino, começando a entrar poeira na cabine. Estavam no 95.º andar. Nessa altura sentiram o elevador cair ao longo de 84 andares, tendo parado no 11.º.