Eleições em França: o empate técnico de Macron e Le Pen

O conflito na Ucrânia, a Europa, a economia, as reformas, o preço da energia e o clima foram os temas que vieram a debate, naquele que será o último até segunda volta das eleições em França, no próximo domingo. Emmanuel Macron e Marine Le Pen estiveram frente a frente cerca de duas horas e meia, apenas quatro dias antes do veredito final mas, entre quem ganha e quem perde as opiniões são variadas.