Duas crianças morreram em ataque com faca em Xangai

Duas crianças morreram na sequência de um ataque com uma faca nas imediações de uma escola em Xangai, na China. Segundo a Reuters, um homem de 29 anos atacou três crianças e uma mulher - duas das crianças, ainda transportadas para o hospital, não resistiram aos ferimentos.

O suspeito cometeu o ataque às 11h30 da manhã (04h30 em Lisboa), tendo sido apanhado pela polícia com a ajuda de transeuntes. De acordo com um comunicado do gabinete de segurança pública do distrito de Xuhui, o terceiro rapaz e a mulher sobreviveram e não correm risco de vida.

O homem, identificado como Huang, chegou a Xangai no início de Junho e estava desempregado e "revoltado com a sociedade".



Vários incidentes do género têm ocorrido no país, por norma ligados a pessoas com problemas psicológicos ou com ressentimentos. Em Fevereiro, um homem matou uma mulher e feriu 123 pessoas num centro comercial em Pequim, num ataque com uma faca.

Já no ano passado, um homem explodiu um cilindro de gás à porta de um jardim de infância e causou oito mortos.