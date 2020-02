Dois polícias feridos em tiroteio em supermercado nos EUA

Pelo menos três pessoas ficaram feridas num tiroteio esta segunda-feira no supermercado Walmart em Forrest no leste do Arkansas, nos Estados Unidos da América. As vítimas são dois polícias. O suspeito também foi atingido, avança a imprensa local.

Here’s what we know:

-Active shooter situation inside @WalmartInc on Deadrick Rd. In Forrest City, Arkansas

-3 people injured

-Store on lockdown

-@ARStatePolice investigating pic.twitter.com/yt2NqXfcx3