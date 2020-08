Alexei Navalny, o principal ativista da oposição a Putin na Rússia, será transferido de um hospital na Sibéria para a Alemanha, de forma a ser tratado. Navalny ficou em coma durante uma viagem de avião rumo a Moscovo, depois de ter bebido um chá preto no aeroporto. Os seus apoiantes acreditam que ele foi envenenado.Navalny encontra-se em coma induzido. Será transferido dentro de poucas horas. A sua mulher, Yulia, tinha apelado a Vladimir Putin que permitisse a ida do marido para a Alemanha, algo negado pelos médicos devido ao estado de saúde do ativista.Uma equipa médica alemã chegou esta sexta-feira, pronta para levar Navalny de avião a pedido da mulher.O ativista da oposição sentiu-se mal no fim de uma viagem à Sibéria para se reunir com apoiantes. Segundo quem o acompanhava, pediu um chá preto no aeroporto de Bogashevo, de onde rumaria a Moscovo, onde vive. Foi fotografado por um DJ que o reconheceu e estava no local, e a fotografia foi parar ao Instagram.A bordo do avião, Navalny sentiu-se mal de repente. Foi à casa-de-banho e não voltava, pelo que pensaram que tinha desmaiado. Face ao seu estado de saúde, o avião aterrou de emergência em Omsk e o ativista foi levado de maca para o hospital.Agora, encontra-se em coma induzido, numa unidade de cuidados intensivos. Segundo o jornal The Guardian, nos primeiros momentos após a sua entrada no hospital, os médicos colocaram a hipótese de ele ter sido envenenado. Mas quando a polícia chegou, deixaram de falar sobre isso.

Alexander Murakhovsky, o diretor médico do hospital, disse que Navalny tinha sido diagnosticado com uma doença metabólica que poderia ter sido causada por baixos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia). Murakhovsky disse ainda que tinham sido descobertos vestígios de substâncias químicas industriais na roupa e dedos de Navalny e que os médicos não acreditam que ele tenha sido envenenado.



Segundo o jornal espanhol ABC, fontes da polícia de Omsk indicaram que tinham sido encontrados vestígios de um veneno poderoso, que afeta quem o toma mas também quem está perto. Quem o disse foi Iván Zhdánov, um dos advogados de Navalny. O mesmo indicou que os médicos que tratavam Navalny estavam a usar fatos especiais. Fonte oficial da polícia negou essas alegações.