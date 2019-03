A diretora financeira da Huawei, vice-presidente da administração e filha do fundador do gigante de tecnologia anunciou que vai processar o governo do Canadá pela sua detenção.

Meng Wanzhou foi detida pelas autoridades do país no aeroporto de Vancouver no passado dia 1 de dezembro de 2018, a pedido dos EUA. Estava sob suspeita de fraude e de não respeitar as sanções que o país impôs ao Irão.