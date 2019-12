Dinamarca quer congelar por 10 anos as rendas de casas reabilitadas

O governo dinamarquês quer acabar com a especulação imobiliária associada à reabilitação urbana e tem um plano que passa por uma moratória de 10 anos nas subidas de rendas associadas à renovação de casas. A medida era destinada a uma empresa de capital privado norte-americano, a Blackstone, mas acabou por levantar uma frente comum de resistência de quem gere as pensões de milhares de dinamarqueses.

"[A proposta do governo] é o equivalente a ilegalizar o uso de bicicleta só porque algum ciclista passou com um sinal vermelho", criticou Michael Bruhn, que lidera o departamento de imobiliário no maior fundo comercial privado de pensões, o PFA. "Estamos a ser punidos porque outros não se portaram bem", apontou o representante do fundo que gere mais de 90 mil milhões de euros em ativos, citado pela agência Bloomberg.

A batalha legislativa ilustra o efeito da ascensão dos grandes fundos internacionais e do custo nulo do dinheiro, dois dos fatores que por toda a Europa têm contribuído para soprar os preços do imobiliário residencial e comercial. Na rede social Twitter, o ministro da Habitação da Dinamarca, Kaare Dybvad, foi claro sobre o tom da coligação de centro-esquerda: "Somos nós que decidimos o desenvolvimento das grandes cidades dinamarquesas. Não fundos estrangeiros como o Blackstone". No vídeo, o governante coloca imagens de Gordon Gekko, o vilão do clássico "Wall Street", sobre a ganância no mercado financeiro.

Além da moratória de 10 anos, o pacote do governo inclui um travão à "espiral de subida das rendas", a exigência de um certificado de melhoria energética após as obras de reabilitação e proteção ao valor do imobiliário que seja detido por cooperativas de habitação.

Depois de uma bolha imobiliária na década passada e da correção abrupta dos preços após a crise mundial de 2008, o imobiliário na Dinamarca voltou a subir a partir de 2015 (mais de 20% até 2018), num movimento idêntico ao de vários países europeus e na América do Norte. Uma casa de 140 metros quadrados na capital Copenhaga custa mais de 670 mil euros, segundo o jornal dinamarquês "The Local", que não especifica se o preço é médio.

O poder legislativo já apertou bastante a malha nos últimos anos, limitando muito os empréstimos a taxa variável da banca para compra de casa (a taxa variável é dominante em Portugal) e colocando vários entraves à compra de imobiliário por estrangeiros (cidadãos da UE têm de trabalhar na Dinamarca ou ter lá trabalhado durante cinco anos, por exemplo).

Mesmo assim, o Governo entende que é preciso ir mais longe, com o ministro a sinalizar a vontade de que a lei tenha efeitos retroativos, segundo a Bloomberg. A proposta legislativa está ainda por votar e conta com a oposição de toda a indústria de fundos de pensões. Para estes fundos, o imobiliário tem sido uma das classes de ativos mais rentáveis – isto numa altura em que os dinamarqueses suportam taxas de juro negativas sobre as suas poupanças.