A polícia francesa deteve o homem que hoje de manhã, pelas 9h00 tentou atropelar dois soldados franceses em Varces-Allières-et-Risset, Isère, nos Alpes franceses, quando os militares estavam a fazer jogging.A polícia anunciou no Twitter que o homem foi preso no mercado de Arlequin, em Grenoble, capital da região de Isère."Havia um grupo de dez a correr fora do quartel. Ele conduziu na direcção de um grupo de quatro, mas ninguém ficou ferido", disse o porta-voz do regimento.Segundo a mesma fonte, antes de tentar atropelar os militares o homem passou por eles e gritou insultos em árabe.