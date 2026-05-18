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Mundo

Desvio de navios para África reacende pirataria na costa da Somália

Renata Lima Lobo 07:00

A instabilidade no Médio Oriente está a reconfigurar o comércio marítimo. Com o aumento dos riscos, muitos navios optam por rotas mais longas, o tem levado ao aumento da pirataria ao largo da Somália.

São tempos conturbados para o comércio marítimo de mercadorias. Já antes do ataque ao Irão - pelos Estados Unidos e Israel - ter condicionado a passagem de navios comerciais no Estreito de Ormuz, os levavam a cabo ofensivas no Mar Vermelho, como retaliação a Israel pela guerra em Gaza. Agora, são os piratas da Somália que parecem ter renascido, aproveitando o aumento de circulação nas águas mais próximas, na sequência dos impasses no Estreito de Ormuz.

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