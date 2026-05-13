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Ciência & Saúde

Como o hantavírus pode afetar o setor dos cruzeiros

Ricardo Santos
Ricardo Santos 13 de maio de 2026 às 19:21

Cautela, aprendizagem com o Covid-19 e acompanhamento de perto. Os agentes do turismo global de cruzeiros esperam para ver. Em causa pode estar a perda de receitas de muitos milhões de euros.

A crise sanitária de hantavírus a bordo do navio MV Hondius, da companhia neerlandesa Oceanwide Expeditions, continua a fazer soar os alarmes no setor do turismo e das viagens. É um negócio de muitos milhões de euros e de passageiros por ano que pode ser fortemente afetado, como já sucedeu em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

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