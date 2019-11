O governo do Brasil divulgou esta segunda-feira que o fluxo de crude que atinge as praias no nordeste do país abrandou, mas que o custo deste desastre ecológico pode chegar aos biliões de reais.Membros do governo indicaram que não sabem se o fluxo pode fortalecer-se de novo, visto que a natureza das correntes marítimas é imprevisível e a dificuldade em monitorizar um desastre ambiental que cobre tanta costa é muito grande."Esta é uma situação sem precedentes. Este desastre nunca aconteceu no Brasil, nem no mundo. Não sabemos quanto crude foi espalhado", afirmou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo.No domingo, Jair Bolsonaro disse na televisão que "o pior está para chegar" e que pode acontecer uma "catástrofe muito maior".Desde setembro que as praias no Brasil foram atingidas pelo crude. A empresa estatal Petroleo Brasileiro e as autoridades brasileiras acreditam que é venezuelano, mas ainda decorrem as investigações sobre a sua origem.Na semana passada, a polícia federal e o gabinete do procurador federal deram o navio grego Bouboulina como o responsável mais provável. O navio esteve atracado na Venezuela e partiu em meados de julho rumo à Malásia. A Delta Tankers, que detém o navio, negou responsabilidades.