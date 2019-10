Uma deputada do Bangladesh foi expulsa da universidade onde estava a tirar a licenciatura em artes por ter contratado pelo menos oito mulheres parecidas a si para irem fazer mais de uma dezena de exames.Tamanna Nusrat é acusada de pagar às suas sósias para fazerem 13 exames, sendo que o caso só foi descoberto após terem surgido nas redes sociais vários vídeos onde se percebe bem que não é a deputada a fazer os testes, mas alguém bem parecido com ela."Expulsámos a deputada porque cometeu um crime. E um crime é um crime", apontou a responsável da Universidade Aberta do Bangladesh. "Cancelámos a sua inscrição e nunca mais pode ser admitida."