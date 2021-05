Damiano David, o rosto da polémica da Eurovisão

Padrões leopardo, sombra negra nos olhos e cigarro. O vocalista da banda Maneskin, vencedora do Festival da Canção, começou a cantar nas ruas italianas e esteve durante dois dias sob fogo, depois das imagens que sugerem consumo de drogas. Esta segunda-feira, chegou o teste negativo do músico.

A banda Maneskin conquistou os votos do público, mas não conseguiu fugir à polémica. A vitória italiana no Festival Eurovisão da Canção desceu para segundo plano, ofuscada por uma imagem a transbordar de dúvidas. Durante as votações, as câmaras filmaram os quatro elementos do grupo Maneskin e, a certa altura, a imagem parecia sugerir que um dos elementos estaria a consumir droga. As atenções ficaram então focadas no vocalista italiano e na incerteza: consumo de droga na Eurovisão?



A resposta foi, no entanto, dada esta segunda-feira. "Não houve qualquer consumo de drogas na sala verde e nós consideramos o caso fechado", escreveu a União Europeia de Radiodifusão (EBU), a entidade organizadora da Eurovisão, em comunicado.

Damiano David é o protagonista da imagem e é também o vocalista dos Maneskin. Um jovem de 22 anos, que saltou para a ribalta quando os Maneskin participaram no concurso de talentos X-Factor, em 2017. Já este ano, a banda estreou-se no Festival de Sanremo e conseguiu o primeiro lugar, o que lhes valeu o bilhete para representarem o seu país em Roterdão, no passado sábado.