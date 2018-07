A nova Constituição de Cuba abre caminho à legalização do casamento homossexual no país que já perseguiu as pessoas que amam outras do mesmo sexo. O rascunho do documento deverá ser aprovado pelos deputados cubanos este fim-de-semana, a mesma altura escolhida pelo presidente Miguel Diaz-Canel para revelar os membros do seu governo.Segundo a Reuters, na nova lei cubana o matrimónio será definido como entre dois indivíduos, não como entre homem e mulher.Nos anos seguintes à revolução de 1959, liderada por Fidel Castro, muitos homossexuais foram enviados para campos de trabalho e correcção. O antigo presidente de Cuba, que morreu em 2016, pediu desculpas mais tarde pela "homofobia institucionalizada".Em Cuba, as cirurgias de reatribuição sexual foram aprovadas e a discriminação no local de trabalho com base na orientação sexual é proibida.Mariela Castro, sobrinha de Fidel e filha de Raul, é uma das principais defensoras dos direitos LGBT no país, conta a Reuters.A nova Constituição vai substituir a Magna Carta, de 1976. O rascunho foi elaborado por uma comissão liderada por Raul Castro."A possibilidade do casamento entre duas pessoas fortalece os princípios de igualdade e justiça do nosso projecto", frisou Homero Acosta, secretário do conselho de Estado, aos deputados.Depois de passar pelo crivo dos deputados, a nova Constituição será levada a consulta nacional e no fim, sujeita a referendo.