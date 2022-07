Crise em Itália. Primeiro-ministro demite-se

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apresentou a sua demissão ao presidente do país.







Num comunicado ao conselho de ministros italiano, citado pelo Corriere de la Serra, Draghi escreveu: "Vou entregar a minha renúncia esta noite ao presidente da república. A votação de hoje no parlamento teve um ponto muito significativo do ponto de vista político". O chefe de governo demissionário refere ainda que "a maioria de união nacional que sustentava o govenro desde a sua criação já não existe". "O pacto de confiança que estava na base deste acordo chegou ao fim."A missiva prossegue com Draghi a dizer que nos últimos dias fez de tudo para manter a coligação, mas que o debate no Parlamento desta quinta-feira - na qual o Movimento 5 Estrelas, partido de direita populista, se absteve de apoiar um pacote de ajuda proposto pelo governo - tinha mostrado que "os esforços não foram suficientes". "A união entre a coligação tinha sido essencial para enfrentar os problemas com que a coligação se deparou nestes meses e essa condição já não está reunida".Draghi agradece ainda ao conselho de ministros pelo trabalho e pelos resultados conseguidos. "Devemos estar orgulhos daquilo que atingimos num momento tão difícl e no interesse de todos os italianos."