Criança na fronteira bielorrussa pede a ajuda a Ronaldo

Uma criança acampada na fronteira da Bielorrússia com a Polónia pediu a Cristiano Ronaldo que ajude um amigo de oito anos a quem foram amputadas as duas pernas.

No meio do caos e do frio que se vive na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, onde milhares de imigrantes que tentam entrar na União Europeia estão presos, surgiu um pedido de ajuda a Cristiano Ronaldo. Uma criança dirigiu-se diretamente ao internacional português num vídeo para pedir ajuda para um amigo, Taman, de oito anos, que não tem as duas pernas e precisa de chegar até à Alemanha para receber tratamento.

No vídeo, a criança que fala em inglês aponta para Taman. "Ele precisa da sua ajuda para recuperar a perna. Ele adora-o e, neste momento, está na fronteira da Polónia com a Bielorrússia", explica.

"Ele adora-o e gostava de vê-lo ou ver um jogo consigo. Faça tudo por ele, ajude-o, por favor", continua. " Ele é apenas uma criança, precisa de uma vida melhor do que esta. Precisa de ir para a Europa ou outro sítio, por favor. Obrigado por tudo e, outra vez, ajude-o, por favor."