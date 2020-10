Covid-19: Vacina espanhola recebe aprovação para ensaio internacional

Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, de terça-feira, indicam que a Europa reportou 1,3 milhões de novos casos nos últimos sete dias, quase metade dos 2,9 milhões reportados em todo o mundo. Regista ainda 11.700 mortes, um aumento de 37% em relação à semana anterior.

A vacina contra a Covid-19 de origem espanhola, a RUTI, a ser desenvolvida pelo Hospital Germans Trias i Pujol e produzida pela farmacêutica Archivel Farma, recebeu autorização para começar a testar a vacina internacionalmente, com um teste realizado na Argentina.A vacina, criada inicialmente para combater doenças como a tuberculose, mostrou-se eficaz a combater o novo coronavírus, segundo avança o jornal espanhol La Vanguardia O ensaio clínico foi aprovado pela Administração Nacional de Medicamentos e Tecnologia Médica da Argentina. Esta é a primeira vacina espanhola que recebeu aprovação para testes clínicos internacionais.O estudo terá a duração de nova meses para avaliar a eficácia da vacina RUTI na prevenção da infeção e na redução da mortalidade por SARS-CoV-2 nos trabalhadores da saúde.No total, de acordo com os últimos dados oficiais, 184 países aderiram até agora ao mecanismo internacional de compra e distribuição de vacinas: 92 países de rendimentos baixos e médios que receberão as doses gratuitas e 92 países de " rendimento alto" que passarão pela Covax para se abastecerem, mas terão de pagar pelas doses do próprio bolso.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.