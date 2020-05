Covid-19 tira das prisões membros da máfia italiana

Depois de ter criado o cenário ideal para o crescimento da máfia italiana nos bairros desfavorecidos de Nápoles, Palermo, Régio ou Calábria, a pandemia de covid-19 permitiu agora a libertação de 376 membros da máfia. De acordo com o El País, em causa está a sua avançada idade e patologias prévias, que os colocam em grupos de risco. Todos estes reclusos ficaram em prisão domiciliária.

A esta lista, publicada pelo La Repubblica, juntam-se outros seis mil presos com menos de 18 meses de pena por cumprir.

Estas medidas, juntamente com os motins de março provocados pelo medo da pandemia, levou à renúncia do chefe do Departamento de Administração Penitenciária (DAP), Francisco Basetini.

Entre os libertados estão cerca de sessenta elementos ligados as máfias da Sicília, a cidade da organização Cosa Nostra, e outros cinquenta da Campânia, dominada pelos clãs da Camorra.

De acordo com o jornal italiano, entre eles destacam-se três "capos" – chefes da máfia – que estavam em regime de isolamento: o camorrista Pasquale Zagaria, o siciliano Francesco Bonura, e ainda Vincenzo Iannazzo, expoente da calabresa 'Ndrangheta', a máfia italiana mais poderosa e cruel da atualidade.

A libertação destes presos tem preocupado os procuradores e investigadores, que preferiam o internamento em instalações médicas de alta segurança.

O número de mortos em Itália por covid-19 aumentou esta sexta-feira para 30.201.