Itália com mais 194 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de mortos em Itália subiu este sábado para os 30.395, com mais 194 vítimas mortais confirmadas nas últimas 24 horas. Número de novos casos em relação ao dia anterior foi superior a mil, com o país a ter agora 218.268 casos da Covid-19. No entanto, pela primeira vez, o número de recuperados ultrapassou os 100 mil.