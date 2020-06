Covid-19: Reino Unido regista mais 286 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou mais 286 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total para 40.883, segundo o Ministério da Saúde britânico, mas estatísticas sugerem que o número de óbitos é maior.

O número de casos de contágio aumentou para 289.140, após serem diagnosticados mais 1.387 infetados desde o dia anterior, informou também o Ministério.

No balanço de segunda-feira tinham sido registadas 55 mortes desde o dia anterior, beneficiando da ausência de óbitos na região de Londres, a mais afetada no país, Irlanda do Norte e Escócia, embora seja recorrente os números do fim de semana serem afetados pelo atraso no processo administrativo.

Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Matt Hancock, congratulou-se com as "tendências encorajadoras" e os sinais de que "o coronavírus está em recuar" no país.

Mas estatísticas publicadas, esta terça-feira, mostram que 43.248 certidões de óbito em Inglaterra emitidas nas dez semanas até 29 de maio mencionavam covid-19, mais 8.843 do que os valores do Governo para o mesmo período.

Estes números incluem casos suspeitos, enquanto o Governo britânico está a contabilizar apenas as mortes de pacientes cujo diagnóstico com covid-19 foi confirmado por teste.

Segundo o analista do instituto de estatísticas britânico ONS, Nick Stripe, o número total de mortes no conjunto das regiões do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte) atribuídas ao novo coronavírus ronda os 50 mil e o excesso de mortalidade está estimado em cerca de 64 mil mortes.

O excesso de mortalidade é a diferença entre a média dos últimos cinco anos e o número registado este ano durante o período da pandemia covid-19 e incluem, não só os óbitos suspeitos e confirmados de covid-19, mas também as restantes mortes que possam ter resultado da crise, como a falta de assistência médica.

Cientistas e ministros britânicos têm defendido que o excesso de mortalidade é a melhor medida do impacto geral da pandemia quando são confrontados com o facto de o Reino Unido ser atualmente o país com o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás dos EUA.