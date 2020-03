Covid-19: quem canta, o vírus espanta

"A má notícia é que todos somos potenciais vítimas, mas a boa notícia é que todos podemos fazer parte da solução". É assim que Bobi Wine, estrela do panorama musical da África Oriental e força política em potência no seu país, o Uganda, começa o seu alerta musical. Durante a canção, escrita com o artista Nubian Li, vai deixando dicas ao som do reggae para evitar a covid-19, como manter o distanciamento social, cumprir a quarenta e ter disciplina na higiene pessoal. A mensagem é clara: "a prevenção é melhor do que a cura".









Desde o início da pandemia até aos últimos números divulgados na terça-feira pelo Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana que o continente registou 58 mortes e 1.988 casos de infeção espalhados por 45 países e territórios. O Egito é o país que contabiliza o maior número de vítimas mortais pela covid-19 - são ao todo 19 - enquanto a África do Sul, com 927 casos positivos contados até ao dia de ontem, regista o maior número de infetados acumulados sem qualquer morte.

Em resposta a esta situação, o famoso coro de jovens sul africanos Ndlovu Youth Choir, que em 2019 espantou o júri do America's Got Talent e chegou à final do concurso televisivo - algo inédito para um grupo de África - lançou um vídeo em inglês e zulu para "explicar algumas linhas básicas" e "esclarecer perigosos mitos e mal entendidos sobre o coronavírus". We've Got This - Fight against Coronavirus/COVID-19 alerta várias vezes a população para lavar as mãos, enquanto aconselha as pessoas a ligarem ao médico em vez de aparecerem nos hospitais ou para não espalharem rumores. "Juntos vamos vencer o Corona".









Ainda em África, o Presidente da Libéria George Weah criou uma música de seis minutos para sensibilizar a população do seu país. O ex-jogador do AC Milan, que recebeu a Bola de Ouro em 1995 por ter sido reconhecido como Melhor Jogador do Mundo, começou a preparar a música ainda antes do coronavírus ter chegado à Libéria com o propósito de passar a mensagem nas rádios nacionais. Já em 2014, durante a crise do vírus Ébola que matou 4.800 cidadãos liberianos, George Weah lançou uma ação de sensibilização semelhante.









Já no Senegal, os alertas contra o coronavírus chegam em forma de rima e ao som do instrumento tradicional Kora, com o grupo de hip-hop Y'en a Marre a lançar a música Fagaru Ci Coronavirus (Escudo contra o Coronavírus) cantada em francês e em wolof.









Mas não é só em África que a música assume um papel importante na sensibilização e motivação dos cidadãos. Ainda no início do mês, a famosa atriz chinesa Fan Bingbing, que entrou nos filmes Iron Man e na saga X-Men, deixou nas suas redes sociais uma curta performance sobre como lavar corretamente as mãos, enquanto o produtor vietnamita Khac Hung escreveu, em colaboração com a National Institute of Occupational and Environmental Health, a canção pop Ghen Co Vy, que se tornou um sucesso global quando foi referenciada por John Oliver no seu programa Last Week Tonight. Existe inclusivamente um vídeo tutorial no YouTube que ensina os passos de dança desta canção.









Tailândia e Singapura também lançaram as suas próprias campanhas de sensibilização, consolidando uma estratégia de parceria com as entidades nacionais que se alastrou um pouco por todo o mundo. No Irão, por exemplo, país que enfrenta uma das batalhas mais duras contra o coronavírus - já são 32.332 infetados e 2.378 mortos - o ator e comediante Danial Kheirikhah gravou uma performance bastante expressiva, ao estilo de Charlie Chaplin, que ensina a lavar bem as mãos.









Das varandas para o live streaming

Nestes tempos de isolamento social, a música tem sido um forte aliado para ajudar a ultrapassar os momentos de solidão. Muitos artistas, que viram os seus concertos e digressões cancelados, lançaram-se no live streaming nas redes sociais, para concertos privados. Em Portugal, o primeiro movimento artístico organizado foi o #FestivalEuFicoemCasa que juntou 78 concertos de artistas de várias correntes musicais - de Chico da Tina a Ana Moura, Boss AC a Sérgio Godinho, de Diogo Piçarra a Branko - e reuniu mais de 2 milhões de espetadores durante os seis dias de concertos. Seguir-se-ão outras iniciativas semelhantes, como o Festival Varandas, evento nascido em 2012 e que este ano mudou o seu nome para Festival Varandas em Casa, que levará uma programação cultural diversificada aos pátios e varandas de Lisboa, Porto, Évora e Braga. Todas as actuações, agendadas para o próximo domingo, dia 29 de março, serão gravadas pelos artistas, de modo a que o público as possa acompanhar nas redes sociais.

E por falar em varandas, os vídeos que chegaram de Itália, com comunidades inteiras a cantarem e a fazerem música a partir dos seus terraços, têm inspirado outros países a fazer o mesmo. Aqui em Portugal, o Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, tornou-se por estes dias o palco para os vizinhos entoarem em uníssono canções de vários artistas portuenses, como Rui Veloso ou Pedro Abrunhosa. Os "concertos" começaram na passada quinta feira e acontecem todos os dias às 22h, sendo transmitidos na página de instagram desta iniciativa, "Às Dez no Largo", que já conta com mais de 1800 seguidores.

Em Espanha, país que regista já mais de 4000 mortes e 50.000 infetados pelo novo coronavírus, ouviram-se canções populares nas varandas de Valência, como Amparito Roca e Paquito el chocolatero, tocadas e cantadas por artistas no passado dia 19 de março, a propósito das festas tradicionais Las Fallas. Mas é o clássico Resistiré, canção popularizada nos anos 80 pelo famoso Dúo Dinámico, que tem unido o povo espanhol contra esta crise. A letra é clara: Resistiré, para seguir viviendo/ Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Segundo o jornal El País, Resistiré converteu-se na música a que os espanhóis se agarram para enfrentar os momentos maus - e por isso ela tem sido entoada em várias varandas do país. Ainda que os sonhos se desfaçam em pedaços, resistiremos.