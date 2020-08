Covid-19: Quase metade das escolas no mundo sem condições para travar infeções

O aviso é feito pela Organização Mundial de Saúde e pela UNICEF: 43% das escolas em todo o mundo não consegue assegurar o acesso básico à lavagem de mãos, uma condição essencial para impedir a propagação do novo coronavírus entre os alunos. Os dados foram recolhidos pelo programa conjunto de monitorização das duas organizações sobre a pandemia.





A lavagem das mãos é uma "condição chave para as escolas conseguirem funcionar de forma segura no meio da pandemia de Covid-19", indicam as duas organizações em comunicado . "O fecho global de escolas desde a pandemia de Covid-19 apresentou um desafio sem precedentes à educação e bem-estar das crianças. Temos que dar prioridade à aprendizagem das crianças. Isso significa assegurar que é seguro que as escolas reabram – incluindo com acesso à higiene das mãos, água potável e saneamento básico seguro", considera Henrietta Fore, diretora executiva da UNICEF.818 milhões de crianças não têm instalações para lavar as mãos na escola. Mais de um terço destas crianças vive na África subsariana, relata o documento.

Nos países menos desenvolvidos, sete em cada dez escolas não têm instalações para lavar mãos e metade não tem acesso a saneamento básico e água e sabão.

Os governos são instados pela UNICEF e pela OMS a equilibrar a necessidade de medidas de saúde publica com os impactos sociais e económicos do confinamento nas crianças de todo o mundo.

"O acesso à agua, saneamento básico e serviços de higiene é essencial para a eficaz prevenção da infeção e controlo em todos os ambientes, incluindo escolas", frisa Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS.