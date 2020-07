Covid-19: Índia registou 27.114 casos nas últimas 24 horas, um novo máximo diário

A Índia registou 27.114 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário de casos, segundos dados oficiais, levando quase uma dúzia de estados a impor um novo confinamento.

No total, desde o início da pandemia, a Índia registou 820.916 casos do novo coronavírus e 22.123 mortos, 519 dos quais só nas últimas 24 horas.

Um ressurgimento de casos fez saltar os casos de 600.000 para mais de 800.000 em apenas nove dias.

Oito dos 28 estados indianos, incluindo os mais atingidos Maharashtra, Tamil Nadu e Nova Deli, são responsáveis por quase 90% de todas as infeções.

O estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, com quase 230 milhões de habitantes, anunciou o confinamento durante o fim de semana, com início esta noite. Todas as lojas permanecerão fechadas, exceto farmácias e supermercados ou estabelecimentos de venda de produtos alimentares.

A Índia é o terceiro país com mais casos do novo coronavírus, depois de Estados Unidos e Brasil.

O número de infeções na Índia disparou desde que o Governo aliviou as restrições e à medida que os testes aumentaram para mais de 200.000 amostras por dia, em comparação com apenas algumas centenas por dia em março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 556 mil mortos e infetou mais de 12,36 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.646 pessoas das 45.679 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.