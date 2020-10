Covid-19: Estádio nacional da Polónia vai ser transformado em hospital

O estádio nacional de Varsóvia vai ser parcialmente transformado num hospital temporário para acolher infetados com covid-19, numa altura em que a Polónia passa por um novo surto da doença, anunciou hoje o governo do país.

Construído para acolher jogos do Euro2012 de futebol, o estádio, com capacidade para 60.000 espetadores, vai acolher doentes em várias salas de conferência e espaços polivalentes, a partir do final da semana.

"Serão disponibilizadas no estádio cerca de 500 camas, para receber pessoas que necessitem de ser hospitalizadas", afirmou Piotr, Muller, porta-voz do governo, em declarações ao canal televisivo Polsatnews.

Do total de camas, 50 estarão equipadas com equipamentos de cuidados intensivos, precisou Michal Dworczyk, responsável governamental pelo projeto.

A comunicação social polaca, citando vários especialistas, tem noticiado nos últimos dias a falta de camas nos hospitais e denunciado a má gestão dos serviços.

Na quinta-feira, o governo pediu aos polacos que fiquem em casa e trabalhem remotamente, anunciando uma série de medidas destinadas a conter o aumento recorde de casos de infeção com o novo coronavírus, que nos últimos dias ultrapassou as 9.000 infeções diárias.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.614 na Polónia.