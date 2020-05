Covid-19 em Itália: Mais de 2 mil recuperados em 24 horas

As mortes por Covid-19 em Itália registaram uma ligeira subida nas últimas 24 horas. Se esta segunda-feira se verificaram 99 óbitos, esta terça-feira sao 162.Os dados da Agência de Proteção Civil italiana revelam ainda que o número de novos casos quase duplicou em 24 horas respetivamente às anteriores 24: são 813, depois de se registarem 451 na segunda-feira.Ao todo, morreram 32.169 pessoas devido à Covid-19 em Itália. É o terceiro maior valor, atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. Itália é ainda o sexto país com mais casos de infetados, com 226.699. À frente, por ordem, estão os EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido e Brasil.

Os infetados ativos são 65.129. No dia anterior, eram 66.553. Em 24 horas há menos pessoas nos cuidados intensivos: 716 em vez de 749. Dos infetados, 129.401 estão curados. É uma subida de mais de 2 mil em 24 horas.



Cerca de 2 milhões de pessoas foram testadas à Covid-19. Em Itália, vivem cerca de 60 milhões de pessoas.