Covid-19: Alemanha atinge 8.800 vítimas mortais e estreia nova aplicação de rastreabilidade

A Alemanha regista 186.839 casos de covid-19 e 8.800 vítimas mortais e lança hoje uma nova aplicação de telemóvel, de uso voluntário, para prevenir novos contágios.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), há mais 378 novos casos registados e nove óbitos nas últimas 24 horas.

Estima-se um total aproximado de 173.100 pessoas consideradas curadas, um aumento de 500 em relação ao dia anterior.

Depois de várias discussões a propósito da proteção de dados, uma nova aplicação para telemóvel começa hoje a funcionar na Alemanha.

O presidente do RKI, Lothar Wieler, assume que esta nova ferramenta funciona para evitar um número crescente de novas infeções no país, sublinhando que os bons resultados da Alemanha no combate à doença se justificam em parte pela bem-sucedida rastreabilidade.

Já o ministro da Saúde, Jens Spahn, avisa que a nova aplicação não é uma solução total na luta contra o vírus, garantindo, ainda assim, que "pode ajudar as pessoas mais rapidamente".

O governo alemão insiste na sua instalação e uso voluntário, acrescentando que esta nova tecnologia apenas fornece recomendações aos utilizadores.

A nova "Corona-App" funciona através de Bluetooth, gastando menos energia. Deteta outros smartphones próximos, alertando os usuários que estejam em contacto próximo com alguém que tenha testado positivo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 434 mil mortos e infetou quase oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.520 pessoas das 37.036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.