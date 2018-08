"Pareciam refugiados do Terceiro Mundo", escreveu o xerife local, Jerry Hogrefe, através de um comunicado publicado nas redes sociais. Famintas, imundas e cheias de sede, as crianças foram resgatadas de um complexo onde eram mantidas como um pequeno atrelado subterrâneo coberto de plástico, sem água corrente nem electricidade.



Também no local, encontraram cinco adultos, dois dos quais fortemente armados (Siraj Wahhaj e Lucas Morten), que foram detidos. Wahhaj, de 39 anos, era já procurado pela polícia local por suspeita de sequestro do seu filho de três anos, que se encontra desaparecido. As autoridades tinham esperanças de encontrá-lo no grupo das 11 crianças, mas sem verificou. As restantes pessoas eram três mulheres, que também foram detidas e entretanto libertadas.



As crianças foram enviadas para os serviços sociais do Novo México.

"Estamos famintos e precisamos de comida e água". Quando um detective de Georgia, Estados Unidos, mostrou esta mensagem à polícia do Novo México, vinda de um complexo remoto no deserto, as autoridades decidiram cercar o local e resgatar quem quer que estivesse em apuros. Quem pedia ajuda? 11 crianças, com idades compreendidas entre um e 15 anos, sem sapatos, vestindo apenas trapos e com apenas algumas batatas e uma caixa de arroz para comer.