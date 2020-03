Coronavírus: OMS avisa para falta de material médico

Mais de meio milhão de pessoas no mundo inteiro foram já infetadas com o novo coronavírus e mais de 20 mil morreram. A Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a apelar esta sexta-feira, na apresentação do boletim, para a necesside de mais material de proteção individual médica.Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, pediu ainda aos vários países que não comecem a experimentar práticas médicas que não se tenham mostrado eficientes contra o Covid-19. "Temos que seguir as provas e não ir por atalhos", alertou.Durante a conferência de imprensa a partir da sede da OMS, em Genebra, Ghebreyesus lamentou os "números trágicos" de mortes. No entanto, lembrou que é importante ressalvar que mais de 100 mil pessoas recuperaram da doença.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até quinta-feira.A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 4.858, entre 64.059 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos são desde quinta-feira o que tem maior número de infetados (mais de 85 mil).Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera, e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira.Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.