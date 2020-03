Coronavírus: Os testemunhos de quem já se curou

Adriano Maranhão foi o primeiro cidadão português infetado com o novo coronavírus fora das fronteiras nacionais. Tripulante no cruzeiro Diamond Pricess, colocado em quarentena no Japão, o canalizador foi transportado para um hospital de referência e, Okazaki e, esta segunda-feira, chegou a notícia: teve alta médica depois de resultados negativos nas últimas análises feitas.

Adriano faz parte do grupo de dezenas de milhares de pacientes que já se curaram depois de terem sido infetadas pelo Covid-19. Só a China, pais epicentro da epidemia, anunciou que são mais de 44 mil as pessoas que já ultrapassaram os problemas de saúde causados pelo novo coronavírus, metade do número de casos confirmados positivamente.

O Covid-19 ainda não tem vacina ou fármaco específico, apesar de alguns investigadores garantirem a eficácia de alguns medicamentos, e os doentes infetados são tratados como se tivessem uma qualquer infeção respiratória, como gripe, procurando combater-se os medicamentos que vão surgindo.

Tiger Ye foi um dos infetados em Wuhan, a cidade chinesa onde tudo começou, e que acabou por derrubar o vírus que chegou a pensar o ia matar. Em declarações à Bloomberg, contou que durante duas semanas lidou com a ansiedade e o desespero de tentar perceber se estava mesmo infetado com a doença que se espalhava por toda a cidade. "Nos primeiros dias, tive febre alta e dores que torturavam todas as partes do meu corpo", assumiu.





Cloroquina, o tratamento contra a malária que demonstra ser eficaz contra o coronavírus Um cidadão norte-americano que esteve de quarentena no cruzeiro Diamond Princess e foi repatriado do Japão para os EUA é o primeiro participante de um ensaio clínico que pretende testar um medicamento antiviral contra o coronavírus.





O número de doentes na região criou dificuldades de respostas aos hospitais locais e Ye – que optou por um pseudónimo para falar com a imprensa – demorou uma semana a ser convenientemente diagnosticado. Segundo o seu relato, um dos fármacos que recebeu foi o Kaletra, uma combinação dos antirretrovirais Lopinavir e Ritonavir usada em pacientes com VIH. Mais de três semanas depois dos primeiros sintomas, recebeu alta hospitalar.

Edison Zhang também foi um dos infetados em Wuhan e à CNN confessou que a pior parte foi a espera pelo diagnóstico. "Ao início, estava assustado e com medo", contou o engenheiro de 31 anos, que na altura também quis falar com um pseudónimo devido ao estigma causado pela doença.

Esteve internado entre 30 de janeiro e 9 de fevereiro e, explicou, tentou sempre saber que medicação lhe estava a ser dada. Procurou comparar o seu tratamento com o que foi dado aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SARS) , igualmente detetada na China, em 2002, através de pesquisa online: queria ter a certeza que não corria risco de sofrer efeitos secundários a longo termo.



"Parece que ficámos todos estúpidos"

Itália é o país europeu com mais casos positivos de Covid-19: mais de 1600 confirmados até às 13h00 desta segunda-feira. Mais de 40 pessoas já morreram e 83 tiveram alta médica. O primeiro caso de cura aconteceu com uma mulher de 47 anos de Vo Euganeo, na Venétia (região de Veneza, nordeste). "Sou apenas uma pessoa que foi para casa, como muitos outros o farão. Vamos acordar!", alertou numa entrevista ao Corriere della Ser, onde não escondeu a sua "raiva" pela maneira como as pessoas estão a lidar com a doença. "Olhavam para mim como se tivesse cuspido o vírus para o café", explicou.

"Parece que ficámos todos estúpidos", atirou ainda, assegurando que os médicos lhe disseram para ter cuidado no contacto social, colocando a necessidade de um maior cuidado com as pessoas mais idosos. Medo? Nega ter tido: "é uma gripe, não se morre se não se estiver já doente".

Segundo o relato ao jornal italiano, a mulher, cujo nome não foi revelado, tomou apenas um comprimido para as dores de cabeça – que trazia consigo – provocadas pela confusão e stress do momento. "Dei positivo, mas nem tinha uma linha de febre. Logo que cheguei, puseram-me a soro, de glicose. Como precaução, diziam", explicou, defendendo que se não fosse a primeira morte, ela – tal como muitos outros casos – nunca teriam percebido que estavam infetados com o Covid-19.

Depois da alta, a mulher ficou em quarentena em casa, com ordens para tomar Tachipirina – um paracetamol – se tivesse febre. E ligar para os serviços de saúde caso tivesse febres muito altas. "Os médicos disseram-me que tentam apenas limitar os números de pessoas infetadas. O resto não é a sua responsabilidade", disse ainda, atirando: "deviam questionar-se se vale a pena criar este ‘fim de mundo’ por causa de uma gripe".

Tachipirina é o que também está a tomar Morena Colombi que está também em casa de quarentena depois de ter tido alta. Sentiu os primeiros sintomas após o Dia dos Namorados e, inicialmente, foi diagnosticada com uma gripe normal. Mas, segundo contou a mulher de 59 anos que mora na província de Milão à imprensa local, a persistência de alguns sintomas fê-la na possibilidade de poder estar infetada com o Covid-19. Até porque a empresa onde trabalha tem muitos "relacionamentos com o Oriente".





Uma arma contra o coronavírus? Portugal é dos países onde mais se lava as mãos Na sequência dos conselhos da Organização Mundial de Saúde face ao coronavírus, jornalista lembrou estudo sobre hábitos de higiene dos europeus. Portugal está entre os mais asseados. - Vida , Sábado.





O percurso até chegar ao hospital de Treviglio não foi calmo – chegou a dar entrada numa outra unidade de saúde, sendo depois transferida. Segundo o seu relato, ficou fechada num escritório entre "domingo à noite e terça-feira de manhã", sem acesso à casa de banho. "Foi tão desconfortável que, quando chegou a confirmação, nem tive medo", disse.

Já com o diagnóstico confirmado, foi transferida para o departamento de doenças infecciosas do Hospital Papa Giovanni em Bergamo. "No meu caso, a única coisa a fazer é esperar que passe", confessou, assumindo que ainda apresenta sintomas de gripe.

Portugal registou, esta segunda-feira, os dois primeiros casos de infeção por coronavírus em território nacional. São dois homens que se encontram em boa condição de saúde, estão internados no Porto, e estiveram em Itália e Espanha.