Coronavírus: Itália regista o maior número de mortos em 24 horas

Em Itália, o número de mortes devido à pandemia de coronavírus é de 1.809, segundo os últimos dados. Em 24 horas, registaram-se 368 vítimas mortais. É o maior número de mortes registadas num dia até agora, de acordo com a AFP.Um dia antes, as mortes eram 1.441. O número de casos positivos em Itália aumentou para 24.747 de 21.157 no dia anterior.O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.