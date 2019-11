liderado por

O

britânico, liderado por

, parece bem colocado para continuar no poder depois das eleições gerais de 12 de dezembro. Uma sondagem do





A distância sobre o principal partido da oposição é de 15 pontos percentuais. Segundo a mesma sondagem, os Trabalhistas de



O Reino Unido vai a votos a 12 de dezembro para eleger os 650 deputados da Câmara dos Comuns. O período oficial de cinco semanas de campanha eleitoral já arrancou. , divulgada este domingo, indica que o partido do primeiro-ministro está na frente com 45% das intenções de voto.A distância sobre o principal partido da oposição é de 15 pontos percentuais. Segundo a mesma sondagem, os Trabalhistas de Jeremy Corbyn recolhem 3% das intenções de voto. Os liberais-democratas britânicos estão com 11% e o Partido do Brexit conta com 6%.O Reino Unido vai a votos a 12 de dezembro para eleger os 650 deputados da Câmara dos Comuns. O período oficial de cinco semanas de campanha eleitoral já arrancou.

O Partido Trabalhista não pretende formar um governo de coligação com outros partidos da oposição caso não consiga a maioria no parlamento do Reino Unido, após as eleições antecipadas de 12 de dezembro. A garantia foi dada pelo líder do Labour, Jeremy Corbyn, após serem reveladas várias sondagens que dão uma vantagem confortável ao Partido Conservador,"Não estamos a pensar em acordos com ninguém", garantiu Corbyn em declarações à BBC, rejeitando a possibilidade de aceitar fazer um referendo sobre a indepedência da Escócia em troca do apoio do Partido Nacional Escocês. "Não estamos a formar governos de coligação, vamos apresentar o programa com que fomos eleitos", acrescentou.Mail