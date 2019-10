A congressista do Partido Democrata Katie Hill apresentou, esta segunda-feira, a sua demissão da Câmara dos Representantes dos EUA depois de terem sido publicadas na Internet fotos íntimas em que esta exibe uma tatuagem na zona púbica daquilo que parece ser uma Cruz de Ferro, condecoração militar utilizada no período da Alemanha Nazi.

Eleita pelo 25.º distrito do estado da Califórnia nas eleições de 2008, Hill é acusada pelo Capitólio de envolvimento com um membro da sua equipa no Congresso, Graham Kelly – o qual negou categoricamente - e de ter mantido relações com uma assistente da sua campanha.

De acordo com o Daily Mail, Morgan Desjardins começou a trabalhar com a democrata em 2017 e iniciou uma relação a três com Hill e o seu marido, Kenny Heslep, pouco depois. O caso terá terminado no verão deste ano, com a congressista a indicar que queria focar-se no seu trabalho.

Numa carta aos eleitores, Hill admitiu a relação com a assistente de campanha, mas não referiu o nome de Desjardins. Esta não é também a primeira vez que a congressista e o marido abrem a relação, com uma antiga inquilina de ambos a indicar que estes tiveram uma "relação sexual" com uma mulher de 21 anos em 2010 – o mesmo ano em que casaram.

Uma das fotografias divulgadas pelo jornal britânico mostrava também Hill a fumar de um bongo, ou cachimbo de água. A mesma é datada de setembro de 2017, antes de a marijuana ter sido legalizada para fins recreativos no estado norte-americano da Califórnia – não se sabendo se Hill teria uma licença média para a droga.

Nessa mesma foto, em que a congressista californiana aparece nua, é visível uma tatuagem daquilo que parece ser uma Cruz de Ferro. O símbolo começou a ser utilizado como uma medalha no Reino da Prússia, no início do século XIX, e transitou para o período da Alemanha Nazi, tornando-se um símbolo do regime de Adolf Hitler.

Em reação, através de um vídeo no Youtube, Hill acusa o marido de fazer "campanha suja" e promete avançar com um processo em tribunal por violação da sua privacidade. "Tomei a decisão de me demitir para que a minha família, a minha equipa e a nossa comunidade não seja sujeita ao sofrimento causado pelo meu abusivo marido e pela brutalidade dos agentes políticos cheios de ódio deste país. Não quero ser uma distração."

Katie Hill é acusada de se envolver num relacionamento com um membro da sua equipa no Congresso e de ter mantido relações com uma assistente da sua campanha, sendo que as fotos e mensagens agora divulgadas têm a ver com este último caso.

A Comissão de Ética da Câmara dos Representantes nos EUA iniciou, na passada quarta-feira, uma investigação às relações de Katie Hill com Graham Hill. Segundo o Capitólio, são proibidos relacionamentos íntimos entre legisladores e assistentes ou funcionários, para amenizar possíveis casos de abuso de poder e assédio sexual.



