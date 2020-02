Troca de mensagens com adolescente leva ministro escocês a demitir-se

Relacionado Congressista nos EUA demite-se após escândalo sexual



"Preocupo-me com o que teria acontecido se o meu filho lhe tivesse respondido o que ele [Derek Mackay] queria ouvir", disse a mãe do jovem citada pelo jornal.

O ministro das Finanças escocês, Derek Mackay , demitiu-se após ter sido descoberto que tinha enviado mensagens impróprias a um rapaz de 16 anos. Apresentou a demissão à chefe do governo, Nicola Sturgeon, com "efeitos imediatos", horas antes de entregar o orçamento do Estado do governo para 2021.

"Assumo responsabilidade total pelas minhas ações. Comportei-me de forma idiota e estou muito arrependido. Peço as mais sinceras desculpas à pessoa envolvida e à sua família", declarou Derek Mackay em comunicado. "Falei na última noite com a primeira-ministra e apresentei a minha demissão com efeitos imediatos. Fazer parte do governo foi um enorme privilégio e lamento ter desapontado os meus colegas e apoiantes".



Nicola Sturgeon já reagiu à demissão de Mackay, afirmando que o ministro deu "um contributo significativo para o governo" mas que o seu comportamento "esteve aquém do desejado".