Durante quase três minutos, o pivô Alexey Kazakov explicou que a regra para levar os melhores mantimentos a levar para abrigos anti-bomba, durante uma possível III Guerra Mundial, é "menos doces e mais água". "É verdade que a glucose é uma importante fonte de energia, mas os doces vão-lhe deixar com sede e a água será o recurso mais valioso para os residentes de um abrigo anti-bombas", explica Alexey Kazakov.





Entre os alimentos a consumir, o jornalista frisa que o arroz e a aveia, carnes e peixes enlatados têm os prazos de validade mais longos. Leite, açúcar e sal também são aconselháveis. Além disso, Kazakov aconselha os telespectadores a comprar iodo para protegerem o corpo da radiação emitida pelas armas nucleares.Durante a emissão, também se ouviu um especialista. Eduard Khalilov, que "estuda recursos de sobrevivência" em momentos de emergência, disse: "Armazene água: pode aguentar duas a três semanas sem alimentos mas só vai aguentar dois a três dias sem água. Até vai precisar da água para fazer a digestão, por isso pense na água primeira".Recorde-se que estes conselhos da televisão estatal russo foram dados num momento em que se vivem momentos de grande tensão entre a Rússia e o Ocidente, após mais de 40 pessoas morrerem num ataque com armas químicas contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental.Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido têm efectuado consultas sobre o lançamento de um ataque militar contra o regime Sírio, mas o momento e a escala de qualquer acção ainda não são claros. Mais de 40 pessoas morreram no sábado num ataque contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, que segundo organizações não-governamentais no terreno foi realizado com armas químicas.Já a Rússia diz que o Reino Unido participou no ataque químico "encenado" na Síria - e garante ter "provas". Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pela Reuters, o Reino Unido esteve envolvido no alegado ataque químico em Douma. "Temos provas como o Reino Unido esteve directamente envolvido em organizar esta provocação", disse o porta-voz à imprensa russa.