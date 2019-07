No início de novembro de 1983, no auge da elevadíssima tensão entre a União Soviética e o Ocidente, a NATO deu início a um exercício chamado Able Archer 83. O Able Archer era uma simulação de guerra anual conhecida como Exercício de Posto de Comando. Não implicava o envio de tropas para o terreno. Não requeria a mobilização de tanques ou veículos blindados em pontos de combate. Em vez disso, era uma simulação de comunicações na qual o Comando Aliado da Europa (Allied Command Europe — ACE) podia praticar e aperfeiçoar tanto as comunicações por sinais como os procedimentos de comando e controlo a serem usados na eventualidade de uma guerra com as nações do Pacto de Varsóvia. Um grupo de organizadores criou um cenário no qual eclodia na Europa uma crise política, a qual acabava por se transformar num conflito militar entre o Pacto de Varsóvia e as forças da NATO. Na Europa, as forças do Pacto de Varsóvia superavam largamente as da NATO em termos de soldados, tanques, artilharia e assim por diante. De resto, pareciam bem treinadas e altamente motivadas. Em meados da década de 1980, a União Soviética como um todo controlava uma das mais formidáveis máquinas de guerra de todos os tempos. Dispunha de mais de 200 divisões militares agrupadas em quatro principais teatros de operações. Possuía mais de 54 mil tanques e mais de 4500 helicópteros. O Exército, a Marinha e a Força Aérea soviéticos tinham à sua disposição cinco milhões de indivíduos no ativo. E, por trás de tudo isto, os soviéticos tinham 11 mil ogivas nucleares, a totalidade das quais com alvos predefinidos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Apenas uma parte desta poderosa força estava mobilizada contra a NATO na Europa, mas o Able Archer pretendia testar os mecanismos de resposta a um ataque militar vindo do Leste.O Able Archer 83 fazia parte de um grupo maior de exercícios da NATO que decorreu no outono daquele ano, sob o nome genérico de Autumn Forge 83. Estes exercícios ocorreram em países que iam da Noruega à Turquia, e alguns deles envolviam, de facto, a mobilização de tropas e equipamentos. Por exemplo, um exercício conhecido como Reforger 83 teve início em meados de setembro e incluiu uma importante «demonstração de força» perante uma invasão soviética da Europa Ocidental, transportando por via aérea 19 mil soldados e uma carga de 1500 toneladas dos Estados Unidos até à Europa, para ensaiar em tempo real o processo de fornecimento de reforços militares numa altura de crise. Participaram 170 aeronaves. O Atlantic Lion 83 envolveu milhares de soldados americanos, holandeses, alemães, britânicos e canadianos, bem como tanques e veículos blindados. O Able Archer 83 teve lugar depois destes exercícios e devia concentrar-se numa questão essencial: o pedido dos comandantes da NATO para serem mobilizadas armas nucleares como derradeiro recurso numa guerra a grande escala contra a União Soviética e os seus aliados do Pacto de Varsóvia, se sentissem que estavam a perdê-la. O Able Archer 83 era, essencialmente, um ensaio para o lançamento das armas nucleares da NATO.A simulação Able Archer desenrolou-se nas profundezas de um bunker conhecido como «cofre nuclear», situado junto ao Supremo Quartel-General das Potências Aliadas na Europa (SHAPE), em Mons, a cerca de 50 quilómetros a sudoeste de Bruxelas. Enviaram-se sinalizadores para o campo, sobretudo para os bosques da Alemanha Ocidental, e, de acordo com o roteiro preparado, estes enviavam mensagens para Mons com informações sobre a guerra que teoricamente estava a decorrer. Os serviços de informações soviéticos monitorizavam regularmente tais exercícios, mas, em 1983, o Autumn Forge e o Able Archer suscitaram um tal alarme em Moscovo que quase mergulharam o mundo num apocalipse nuclear. Como viria a concluir um relatório altamente confidencial preparado para o presidente americano, o Able Archer 83 «pode ter posto inadvertidamente as nossas relações com a União Soviética à beira do abismo» .Os simuladores de guerra inventaram um guião animado, mas credível para o Able Archer 83. Na elaborada fase que antecede a guerra (segundo o guião), em fevereiro daquele ano ocorre uma drástica mudança de liderança em Moscovo, instigada pela sensação de que o bloco comunista estava a perder poder e influência em consequência da postura agressiva dos aliados ocidentais. Na sequência do golpe, o poder do Kremlin é tomado por uma liderança extremista, que lança uma nova ofensiva contra o Ocidente. Em março, enviam apoio militar ao Irão, que prossegue a sua guerra com o Iraque. Também enviam apoio militar à Síria e ao Iémen do Sul. No mês que se segue, os Estados do Golfo, sentindo-se ameaçados pelo cada vez maior envolvimento soviético na região, pedem ajuda militar aos EUA, cuja Marinha aumenta a sua presença no Golfo. Em maio e junho, a tensão estende-se do Médio Oriente à Europa. A inquietação aumenta na Europa de Leste, já que a União Soviética não cumpre a promessa de apoio económico aos seus Estados-satélites. Contudo, no seguimento de instruções de Moscovo, as nações do Pacto de Varsóvia levam a cabo uma série de exercícios de treino e começam a juntar equipamentos militares ao longo da Europa de Leste. As fábricas da União Soviética entram em funcionamento contínuo para aumentar as provisões militares. Então, em agosto, protestos na Jugoslávia causados por dificuldades financeiras levam a nação a abandonar o bloco soviético e a procurar assistência económica e militar junto do Ocidente. No Kremlin, isto parece ameaçar destruir por completo o Bloco de Leste, dominado pelos soviéticos. Em resposta, durante o mês de setembro, os países do Pacto de Varsóvia iniciam a mobilização de todas as suas Forças Armadas. Em outubro, estas forças invadem a Jugoslávia para a reintegrar no bloco comunista, o que conduz a uma grave crise nas relações entre Ocidente e Oriente. No final do mês, os soviéticos invadem a Finlândia e, no dia seguinte, a Noruega, para abrir as portas do Atlântico à sua frota. Entretanto, as forças aéreas e navais soviéticas atacam bases da NATO. No sul da Europa, tropas soviéticas invadem a Grécia, enquanto a sua Marinha lança ataques no Adriático e no Mediterrâneo. A 4 de novembro, as forças do Pacto de Varsóvia usam a sua avassaladora superioridade numérica e material para atacar a Alemanha Ocidental pela Passagem de Fulda. Os tanques e blindados soviéticos não tardam a subjugar as forças da NATO e começam a espalhar-se rapidamente pelas planícies alemãs do norte.Foi neste ponto do guião que se deu início, em tempo real, ao Able Archer 83. Aqueles que participavam na simulação no bunker em Mons foram confrontados com um gigantesco ataque contra as forças ocidentais e com bombardeamentos das bases da NATO desde o Mediterrâneo até ao Báltico. Começaram a chegar com regularidade ao bunker relatórios vindos de vários centros de comando da NATO: de Kolsas, na Noruega; de Nápoles, em Itália; e de outros pontos na Europa Ocidental — tudo isto de acordo com o guião. Os centros de comunicações da NATO trocavam mensagens de telétipo a dar conta da crise em curso. Estas mensagens eram impressas em folhas de papel pautado amarelo e rapidamente enviadas por estafeta aos participantes na simulação. Em 1983, os responsáveis por simulações de guerra não estavam sentados à frente de ecrãs de computadores; em vez disso, reuniam-se em torno de uma enorme mesa no centro da caixa-forte. Numa das paredes estava um enorme mapa da Europa, com indicações das atuais posições das forças da NATO e do Pacto de Varsóvia. Sob vários pontos de vista, parecia mais a Segunda do que a Terceira Guerra Mundial. A um canto do bunker estavam as várias equipas — de informações, de assistência, de logística — que mantinham os participantes na simulação constantemente a par do estado operacional das forças aéreas, terrestres e navais da NATO.No segundo dia, quando os participantes na simulação preparavam a resposta, o cenário com que se depararam agravou-se de forma súbita e terrível. De forma a acelerar o seu avanço, as forças do Pacto de Varsóvia usaram armas químicas contra os adversários da NATO. Em menos de 24 horas, os participantes decidiram que a única alternativa era retaliar na mesma moeda, pelo que pediram autorização para recorrer às reservas das suas próprias armas químicas e usá-las contra as forças invasoras. Neste ponto da simulação, alguns dos participantes da Força Aérea americana receberam instruções para evacuar: deviam dirigir-se a outra base da NATO, próxima de Birkenfeld, na Alemanha Ocidental, e usar capacetes, máscaras de gás e fatos protetores durante várias horas. Deve ter sido uma experiência extremamente desconfortável.A simulação pretendia ser o mais realista possível, e isso implicava deixar os participantes sob intensa pressão seguindo um guião repleto de constantes desenvolvimentos inesperados. O coronel Spike Callender, que fazia parte dos responsáveis pelo Able Archer 83, recorda: «As situações estavam sempre a mudar, pelo que os participantes tinham de se adaptar continuamente, tal como em qualquer cenário real.» Às vezes, os comandantes recebiam relatórios contraditórios e tinham de decidir como deveriam interpretar avaliações dissonantes. Callender explica: «Na neblina da guerra, nem tudo é consistente, razão pela qual os comandantes podiam ser confrontados com relatórios completamente diferentes.»Embora soubessem que se tratava de um exercício, todos os que participaram no Able Archer 83 se comportaram como se fosse real. Em 1983, Eugene Gay era um oficial das Operações Nucleares da NATO. Sentado no seu posto no bunker, recebia atualizações de poucos em poucos minutos. A sua secretária rapidamente se encheu de papéis amarelos. Viria a recordar o exercício como muito intenso, com uma torrente constante de fatores que alteravam o plano operacional que devia preparar. Naquela altura, não havia como aceder a uma base de dados integrada; assim, foi obrigado a juntar uma grande quantidade de informações acerca da capacidade nuclear da NATO, em conformidade com o guião. Nas suas palavras, «a minha tarefa era preparar um plano de execução nuclear». Quando o exercício atingiu o clímax, mal houve tempo para refletir sobre a enormidade da simulação. «Tínhamos de ser planificadores profissionais e compreender o modo de usar as armas nucleares. Mas, obviamente, receávamos que um dia uma verdadeira crise obrigasse ao uso efetivo de tal armamento.»Entretanto, do lado do Bloco de Leste real, numa série de postos de escuta, os operadores de rádio soviéticos acompanhavam a simulação Able Archer com uma preocupação crescente. Cada sinal de rádio enviado era precedido da mensagem: «Exercício… Exercício… Exercício…» Os soviéticos captaram-no, mas tinham dúvidas se aquilo seria simplesmente uma simulação. Em Moscovo, começaram a questionar- -se se não se trataria de um caso de maskirovka, ou «logro». Os comandantes soviéticos sabiam que os países do Pacto de Varsóvia tinham os seus próprios planos de contingência para atacar o Ocidente a coberto de exercícios militares: assim, a NATO seria levada a pensar que não havia uma verdadeira ameaça. Desta forma, passaram a acreditar que as mensagens de rádio que estavam a captar no âmbito do Able Archer 83 eram um espelho dos seus próprios planos: talvez aquilo que tinha começado por ser uma simulação de guerra pretendesse, na verdade, disfarçar planos para um ataque real à União Soviética.O pânico começou a espalhar-se pelo Centro do KGB em Moscovo, ainda obcecado com a Operação RYaN e com a procura de sinais de um ataque iminente por parte do Ocidente. As residências do KGB receberam mensagens cada vez mais desvairadas do Centro. E os seus agentes na Europa e no resto do mundo continuavam dispostos a transmitir zelosamente aos seus chefes em Moscovo tudo o que estes queriam ouvir. Esta situação ajudou a manter o ciclo vicioso no qual os agentes no terreno relatavam não aquilo em que acreditavam, mas o que sabiam que se esperava que observassem. Assim, Moscovo recebeu relatórios a confirmar o estado de alerta nas bases militares americanas espalhadas por todo o mundo. Davam conta de comportamentos diferentes e pouco habituais por parte de alguns oficiais e que em algumas bases os rádios tinham começado a respeitar uma hora de silêncio todos os dias. O estado de alerta agravado era consequência do terrível ataque em Beirute, uma vez que as instalações militares aumentaram as suas defesas exteriores e ensaiaram as suas medidas de segurança interna, mas, aos olhos da paranoica hierarquia do KGB, isso parecia uma contagem decrescente para uma guerra nuclear.No domingo 6 de novembro, o Centro do KGB enviou uma mensagem urgente à sua residência em Londres e, ao que parece, a todas as outras residências na Europa Ocidental e na América do Norte. Pela primeira vez, o Centro também revelou o cronograma de um possível primeiro ataque do Ocidente. O telegrama do KGB dizia: «É possível afirmar que o período entre o momento de decisão preliminar [de um ataque nuclear] e o momento de execução do ataque será muito curto, talvez entre sete e dez dias.» Durante esse breve período pré-guerra nuclear, «os preparativos para o ataque-surpresa hão de necessariamente refletir-se na rotina de trabalho de todos os envolvidos». Todos os agentes receberam uma lista com possíveis indicadores do início da contagem decrescente para um ataque nuclear inesperado. Em Londres, ela incluía os nomes dos indivíduos que poderiam estar envolvidos em conversações com a liderança dos EUA antes de um primeiro ataque. Todos deviam ser vigiados. Também na lista de vigilância máxima estavam instalações do Ministério da Defesa; bunkers subterrâneos com funções de posto de comando, para onde afluiriam líderes locais e nacionais antes de um conflito nuclear; escritórios da NATO na Grã-Bretanha onde haveria uma atividade invulgar e talvez mesmo frenética; e bases aéreas nucleares britânicas e americanas, bases de submarinos nucleares, depósitos de munições, centros de comunicações e serviços de informações. Os agentes deviam procurar «atividades anormais» em todos estes locais. Também se partia do princípio de que haveria uma movimentação fora do vulgar em Downing Street e um notório aumento do número de soldados e polícia armada nas ruas. Os agentes soviéticos também receberam instruções para dar conta de preparativos para a evacuação da «elite política, económica e militar» americana a viver na Grã-Bretanha, ao passo que se esperava que os funcionários da embaixada americana e da CIA ficassem para trás, nos bunkers da embaixada8 . Para aqueles que — como o paranoico Vladimir Kryuchkov, no Centro do KGB em Moscovo — receberam relatórios alarmantes quanto à NATO durante o Able Archer 83, todas estas instruções pareciam lógicas e necessárias. Se as potências ocidentais estavam prestes a lançar um ataque nuclear contra a União Soviética, alguns dos indicadores antecipariam como e, com sorte, quando a guerra ia rebentar. Isso daria ao Kremlin tempo suficiente para responder.Entre os que se encontravam nas embaixadas das cidades ocidentais, não havia nenhum alarme nem, obviamente, consciência do que estava a passar-se numa obscura simulação de guerra na Bélgica. Em geral, a vida prosseguia o seu curso normal. Todas as manhãs, milhões de pessoas deslocavam-se para o trabalho e levavam os filhos à escola. A comunicação social não transmitia mensagens de alerta ou instruções de preparação para uma hecatombe iminente. Numa cidade como Londres, os pubs, clubes e restaurantes enchiam-se de pessoas todas as noites. Caso tivessem conhecimento dela, a Operação RYaN ter-lhes-ia parecido absurda e insignificante.Na segunda-feira 7 de novembro, no bunker de Mons onde o Able Archer se desenrolava, a crise imaginada continuava a piorar. Segundo os relatórios, nas planícies do norte da Europa, a sul de Hanôver, a Força I alemã e a Força I britânica sofriam enormes baixas. As forças do Pacto de Varsóvia também avançavam pela Turquia e pela Grécia. Os participantes na simulação decidiram que estavam a perder a guerra convencional. Tinham de intensificar o conflito, de modo a agravar o nível do DEFCON. Até àquele momento da Guerra Fria, o nível do DEFCON nunca passara de 3, e só chegara a esse ponto durante os piores momentos da Crise dos Mísseis de Cuba e por volta do final da Guerra de Outubro, no Médio Oriente, em 1973. Assim, os participantes na simulação passaram para o nível 2 do DEFCON, mais próximo de uma guerra nuclear, com as Forças Armadas a seis horas de uma possível mobilização. Então passaram para o nível 1, fase que requeria o uso de armas nucleares9 . Inicialmente, apenas se lançaram alguns mísseis nucleares táticos contra as tropas em progressão do Pacto de Varsóvia. Alguns foram dirigidos contra regimentos de tanques soviéticos, outros contra unidades em constituição na Alemanha de Leste, na Checoslováquia e na Roménia. Contudo, isso não conseguiu impedir a ofensiva do inimigo, e as forças do Pacto de Varsóvia responderam com ataques contra vários quartéis-generais da NATO. No cenário imaginado, estes ataques eliminaram o comando das forças da NATO na Europa Central (situado no sudeste dos Países Baixos), bem como a base da Força Aérea americana em Ramstein (na Alemanha Ocidental), o quartel-general do Grupo do Exército do Norte (em Mönchengladbach), o quartel-general do Grupo do Exército do Centro (em Heidelberga, também na Alemanha Ocidental) e postos de comando da NATO na Noruega e na Itália.Na terça-feira 8 de novembro, os participantes na simulação que se encontravam no Comando Aliado da Europa decidiram solicitar aos seus superiores políticos a autorização para um ataque nuclear de grande escala contra os países do Pacto de Varsóvia. Baseando-se em várias avaliações provenientes de postos da NATO por toda a Europa, os planificadores começaram a calcular quantas megatoneladas de armas nucleares seriam necessárias, como seriam transportadas e quais seriam os alvos. Desta vez pediriam permissão para atacar uma série de alvos dentro da União Soviética, incluindo bases aéreas, silos de mísseis, centros de comunicações e órgãos políticos. Tratar-se-ia de um ataque nuclear total contra a União Soviética.Tudo isto estava a ser seguido muito atentamente pelos postos de escuta da URSS. Mas, por esta altura, para grande espanto dos especialistas em sinais soviéticos, a NATO fez algo que nunca tinha feito: alterou os códigos que estava a usar e que usara em todas as versões anteriores do Able Archer. Recorreu a um novo código para a parte mais sensível da operação — o pedido de autorização para o uso de armas nucleares. Para os ansiosos oficiais soviéticos à escuta, isso só podia querer dizer uma coisa: o Able Archer já não era apenas um simples exercício; as potências ocidentais estavam prestes a lançar um ataque de grande escala contra a União Soviética e os seus aliados.No esboço inicial do Able Archer, era neste momento que os líderes políticos da aliança ocidental deviam participar no exercício. O pedido da NATO quanto ao uso de armas nucleares devia passar pelo Conselho de Segurança Nacional e pelo Pentágono, em Washington. O presidente tinha de desempenhar o seu papel e autorizar o uso das armas nucleares. Em Londres, era Margaret Thatcher em Downing Street, juntamente com o seu secretário de Estado para a Defesa, Michael Heseltine, quem devia autorizar o uso das armas nucleares britânicas em resposta ao pedido da NATO. Em anos anteriores, isso fizera parte do objetivo da simulação: tanto os políticos quanto os líderes da NATO deviam saber o que aconteceria e o papel que teriam de desempenhar no caso de uma crise real. Contudo, pouco antes do Able Archer 83, o conselheiro de Segurança Nacional de Reagan, Bud McFarlane, estimou que a situação internacional estava demasiado tensa e que o tempo do presidente se encontrava demasiado limitado, pelo que a simulação não precisava de chegar tão longe. «Se se chega ao ponto de se envolver os indivíduos mais importantes, as pessoas que tomam as decisões, levanta-se a questão: "Isto é mesmo um exercício ou estamos perante um possível ataque?"» O presidente compreendeu esta questão e que, «por mais equivocadas que fossem as perceções soviéticas, não deveríamos agravá-las envolvendo os líderes políticos, razão pela qual não aceitou participar». Em vez disso, na manhã de 8 de novembro, após uma breve reunião do Conselho de Segurança Nacional para discutir um possível ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano, o presidente Reagan e a primeira-dama acenaram para as câmaras da televisão e subiram a bordo do Air Force One, para uma breve digressão pelo Japão e pelo Extremo Oriente.Em Washington, no entanto, o Estado-Maior Conjunto interpretava o seu papel na simulação de guerra da NATO. Havia um pequeno grupo dentro do Estado-Maior Conjunto que desempenhou o papel da liderança política e que aprovou o pedido da NATO para usar armas nucleares. Em Londres, os líderes políticos decidiram seguir o exemplo de Washington e não participar no Able Archer daquele ano; em seu lugar atuou uma célula dentro do Ministério da Defesa, em Whitehall, que respondeu positivamente ao pedido de autorização para que fosse usado o arsenal nuclear britânico.Nos centros de comunicações da NATO espalhados pela Europa Ocidental, o Able Archer atingia o clímax. Um oficial da NATO na Noruega passou 12 horas a fingir que vivia a crise que estava a ser encenada. Mais tarde, escreveu: «À medida que o exercício se desenrolava, começámos a adaptar-nos às nossas rotinas e a conversar acerca da simulação e do que estávamos a ver. Até que nos perguntámos: "E se os soviéticos acharem que vamos mesmo usar as nossas armas nucleares a coberto do exercício? E se eles nos atacarem? E se… E se… E se…" Foram momentos alucinantes.»Por esta altura, os serviços de informações e os militares soviéticos estavam seriamente desconcertados. O facto de o presidente abandonar Washington de forma tão pública não atenuou a atmosfera de crise em Moscovo. Sabia-se perfeitamente que a bordo do Air Force One estavam todos os sistemas de comunicação e códigos necessários ao lançamento do arsenal nuclear. O presidente não precisava de estar à secretária na Sala Oval para dar início a uma guerra nuclear. Inadvertidamente, o Able Archer convencera o Kremlin de que estava prestes a rebentar uma guerra. No Centro do KGB em Moscovo, onde havia sempre alguma paranoia no ar, houve pânico. Mas a grande questão era como reagiriam os idosos líderes soviéticos, que controlavam o enorme arsenal nuclear do país?

