Líder da IURD: “Quero que as minhas filhas casem com um macho”

Edir Macedo, dono da Record TV e líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), é o protagonista de um vídeo que ficou viral nas redes sociais e onde aparece a explicar porque não permitiu que as filhas Cristiane e Viviane fossem para a faculdade - se estudassem iam ser as "cabeças" do casal e o fracasso da família.

"Você vai fazer até ao ensino médio. Depois, se você quiser fazer a faculdade, você que sabe, mas até o seu casamento você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio", afirmou Edir. E acrescenta: "Se ela fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça. Ela seria a cabeça [do casal]. E se ela fosse a cabeça, não serviria a vontade de Deus".





Temos tantos brasis dentro do Brasil e a esquerda conhece só parte deles. Ela vive e se debruça apenas sobre o Brasil pós-moderno, reflete apenas sobre categorias progressistas ou conservadoras. pic.twitter.com/AaCiUFMQQB — Andrade (@AndradeRNegro) September 23, 2019

O principal apoiante do presidente brasileiro Jair Bolsonaro nos media e entre a comunidade evangélica disse que "não existe família, não existe felicidade, a mulher cabeça e o homem corpo. "É fracasso", acrescentou.

O bispo revelou ainda que a sua mulher sempre sonhou que as filhas casassem com homens americanos, porque seriam mais educados. "A Ester me dizia: que quero que minhas filhas casem com americanos que são corteses, que são educados. É porque eu era um grosso. Eu tenho certeza que se casar com um americano, eles vão abrir a porta do carro. Eu falei: não. Eu quero que minhas filhas casem com um macho".