Comissão Europeia manda racionar uso de gás

Há muito já se percebeu que a guerra na Ucrânia não está cingida apenas a dois países e acaba por ter repercussões um pouco por todo o mundo. A Europa prepara-se agora para evitar ao máximo a escassez energética, que pode ter consequências arrasadoras, tanto para as famílias – que podem ficar sem aquecimento no inverno - como para a economia com a paralisação do crescimento económico.