O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, viu ser confirmada a sua eleição pelo Colégio Eleitoral. Uma vitória anunciada a 7 de novembro, quatro dias após as eleições de 3 de novembro, e cujos resultados foram certificados na passada semana. Este era o último passo para o democrata chegar à Casa Branca antes do Dia de Inauguração, em que tomará posse a 20 de janeiro em Washington D.C.





Neste momento, Joe Biden e Kamala Harris possuem 302 delegados, acima dos 270 necessários para garantirem os seus lugares como presidente e vice-presidente dos EUA na Casa Branca. Donald Trump e Mike Pence, do Partido Republicano, conquistaram 232 votos de delegados dos estados que já tinham conquistado nas eleições.Espera-se agora que o ainda presidente dos EUA conceda a presidência, um gesto tradicional para um candidato derrotado mas que o republicano recusou a fazer desde que os primeiros resultados davam uma vitória nas eleições a Biden. Na noite das eleições, Trump iniciou uma série de disputas eleitorais e judiciais, considerando que existiu "fraude eleitoral" - mesmo sem comprovação de quaisquer irregularidades.As votação dos delegados do Colégio Eleitoral começaram às 10h00 locais (15h00 em Lisboa), mas estados como o Havaí só dão início às votações às 14h00 locais (00h00 de terça-feira em Lisboa).Até ao momento, os resultados dos votos do Colégio Eleitoral foram todos iguais aos resultados das eleições que foram oficialmente confirmados por todos os estados até 8 de dezembro - e cujas disputas judiciais iniciadas por Trump não conseguiram alterar. Assim, Biden venceu em estados-chave como Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Arizona.O resultado das eleições não estava assegurada, uma vez que nos Estados Unidos a eleição do presidente depende dos votos do Colégio Eleitoral dos 50 estados e um território por parte dos chamados faithless voters (chamados eleitores descomprometidos). Apenas 33 estados obrigam os eleitores a votarem no vencedor das eleições no território, deixando o resultado em aberto nos 17 que colocam o destino de milhões de pessoas nos eleitores descomprometidos.Nas 58 eleições anteriores nos EUA, nunca o Colégio Eleitoral reverteu a decisão dos eleitores e em mais de 23 mil votos de delegados, apenas 90 foram diferentes ao esperado.