Procurador-geral dos EUA demite-se após derrota de Trump

garantir em entrevista à Associated Press que não foram encontradas provas de fraude eleitoral que mudassem o resultado das eleições de novembro, indo contra as alegações e disputas judiciais movidas pelo seu presidente.



O anúncio de Trump sobre a saída de Barr chegou minutos depois da confirmação da vitória de Joe Biden no Colégio Eleitoral, onde Biden conquistou mais que os 270 votos de delegados necessários para se tornar no próximo presidente dos EUA.



O ainda chefe de Estado norte-americano referiu que teve uma "boa reunião" com Barr e que a relação entre ambos foi "muito boa", descrevendo o seu trabalho de procurador-geral como "incrível".





Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020





Barr foi nomeado por Donald Trump como Procurador-Geral dos EUA a 14 de fevereiro de 2019, substituindo Jeff Sessions e o interino Matthew Whitaker. Mas já tinha estado no cargo antes, na presidência de George H. W. Bush, entre 1991 e 1993.



Em menos de dois anos com Trump, Barr tornou-se o mais fracturante procurador-geral dos últimos anos e teve um papel fundamental na investigação de Robert Mueller sobre a alegada ingerência da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016 e os seus ataques à integridade do sistema do voto por correspondência.



O ainda presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira a saída do seu Procurador-Geral, William Barr, até ao Natal. O anúncio aconteceu poucos minutos depois da confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, tornando-o no próximo presidente dos Estados Unidos.O conservador Barr tinha sido um dos mais fiéis defensor das políticas de Trump até às eleições, mas a relação com Trump deteriorou-se nas últimas semanas, com o procurador a

Barr foi também responsável por dar ordem para forças de segurança retirarem manifestantes pacíficos que ocupavam a Lafayette Square, em Washington D.C., para que Donald Trump tirasse uma fotografia junto a uma igreja próxima com uma Bíblia nas mãos.