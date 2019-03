O prédio tinha três andares e a escola funcionava no último. Mais de 50 pessoas já terão sido resgatados com vida mas as equipas de resgate temem que pelo menos 100 crianças continuem soterradas.

Colapsou esta quarta-feira o o edifício onde funcionava uma escola primária em Lagos, na Nigéria, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo mais de 40. Segundo os meios de comunicação locais, mais de 50 pessoas já terão sido resgatados com vida mas as equipas de resgatem temem que pelo menos 100 crianças estejam ainda soterradas.



De acordo com a Reuters, mais de 50 pessoas terão sido já resgatadas, mais metade com vida. Ibrahim Farinloye, porta-voz da região sudoeste da Agência Nacional de Gestão de Emergência, revelou à TVC News que os resgatados foram levados para o hospital - que ao mesmo tempo está a divulgar as identidades das vítimas.



O prédio tinha três andares e a escola funcionava no último. Os outros andares seriam de habitação, revela a imprensa nigeriana.





Rescuers cheer as a boy is pulled out of the rubble of a Lagos school collapse. Many more children are believed to be inside as efforts to reach them continue https://t.co/2P1jTreTxP pic.twitter.com/AUhhPravnL — ITV News (@itvnews) 13 de março de 2019





As imagens divulgadas pelo governo regional de Lagos mostram centenas de pessoas no local. As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.